Diogo Moreira está ansioso para iniciar sua nova fase na MotoGP. Depois de estrear pela LCR Honda em 2026, o brasileiro será promovido à equipe de fábrica na próxima temporada, quando terá Fabio Quartararo como companheiro. Antes do encerramento do campeonato, em Valência, o piloto também comentou os desafios técnicos da categoria com a chegada das motos de 850 cilindradas.

Moreira acredita que poderá construir uma boa parceria com o francês, campeão mundial e um dos principais nomes do grid. O brasileiro destacou a possibilidade de trabalhar em conjunto para compreender melhor o novo equipamento e contribuir com o desenvolvimento da Honda.

“Estou muito animado para começar. Acho que podemos trabalhar bem com Fabio para entender melhor a moto e construir um equipamento melhor para a próxima temporada”, afirmou.

O piloto também ressaltou o esforço da fabricante japonesa no desenvolvimento da nova motocicleta. “A Honda está trabalhando muito duro nessa nova moto, então deve ser um bom ano para a equipe”, acrescentou.

Moreira prevê mudança no estilo de pilotagem com as 850cc

A temporada de 2027 marcará uma transformação técnica na MotoGP, com a substituição dos atuais motores de 1000 cilindradas pelos novos propulsores de 850cc. Para Moreira, a principal dificuldade será compreender o comportamento da motocicleta e adaptar a forma de pilotar.

“É uma maneira diferente de pilotar. Você precisa mudar o estilo de pilotagem e entender bastante a nova moto. Essa é a grande diferença”, explicou.

O brasileiro reconheceu que a redução de potência será uma das características mais perceptíveis, mas acredita que a essência da pilotagem continuará semelhante.

“Sim, haverá menos potência e o motor será diferente, mas continua sendo uma moto. Se você é rápido em uma moto de 1000 cilindradas, também pode ser rápido na nova”, avaliou.

Moreira também admitiu que sentirá falta da potência dos atuais equipamentos, especialmente na primeira impressão ao acelerar. Ainda assim, considera natural que os pilotos precisem se adaptar a uma nova realidade técnica.

Estreia na MotoGP superou expectativas

Ao fazer um balanço de seu primeiro ano na categoria, o brasileiro afirmou que conseguiu resultados melhores do que os objetivos estabelecidos inicialmente. Moreira tinha como meta terminar entre os 15 primeiros e conquistar algumas posições no top 10.

“Eu diria que até um pouco mais. O objetivo era ficar no top 15 e conseguir alguns top 10. No fim, fizemos melhor do que esperávamos. Estou muito orgulhoso”, declarou.

O piloto atribuiu o desempenho à compreensão gradual das particularidades da MotoGP e à evolução na adaptação à motocicleta.

Para 2027, além da mudança de equipe e da nova cilindrada, a categoria também terá pneus Pirelli e alterações técnicas importantes. Moreira sabe que o processo de adaptação será exigente, mas está motivado para iniciar o trabalho ao lado de Quartararo na equipe oficial da Honda.

Horários da MotoGP em Valência:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 06h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 06h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 11h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

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