Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Williams
F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Endurance
Endurance
Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Geral
Geral
Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda

Como é o trabalho de um operador de macaco da F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Como é o trabalho de um operador de macaco da F1?

MotoGP - Martín explica necessidade de cirurgias extras após o fim da temporada: "Não conseguia nem pegar uma água"

MotoGP
MotoGP
Pré-temporada de Sepang
MotoGP - Martín explica necessidade de cirurgias extras após o fim da temporada: "Não conseguia nem pegar uma água"

Lenda da Indy, Dario Franchitti vai correr na NASCAR Truck em St. Pete

NASCAR Truck
NASCAR Truck
St. Petersburg
Lenda da Indy, Dario Franchitti vai correr na NASCAR Truck em St. Pete

Verstappen descarta retorno à F1 em cargo administrativo após aposentadoria

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Mercedes
Verstappen descarta retorno à F1 em cargo administrativo após aposentadoria
Reações
MotoGP

Diogo Moreira sobre primeiro acidente na MotoGP: "Já era hora de cair"

Brasileiro afirmou que este foi o acidente mais veloz de sua carreira, mas não se abalou pela queda

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Add as a preferred source
Diogo Moreira, Team LCR Honda

O dia de abertura da pré-temporada em Sepang trouxe para Diogo Moreira um "ritual" comum a todos os pilotos da MotoGP: sua primeira queda da moto. O brasileiro, atual campeão da Moto2, foi ao chão na curva 5, mas vê isso como algo normal, que não afetou sua performance no dia.

Leia também:

Diogo fez sua estreia oficial na categoria a bordo da moto Honda da LCR no teste de pós-temporada de Valência, em novembro do ano passado e, na última semana, participou dos três dias de shakedown no próprio circuito de Sepang, marcando como melhor tempo 01min58s338.

Nesta terça-feira, novamente em Sepang, Moreira participou do primeiro dia de testes oficiais de pré-temporada, compartilhando a pista com todo o grid da MotoGP, e sofreu sua primeira queda na curva 5, a mesma do acidente de Fabio Quartararo, embora, felizmente, sem grandes consequências.

O brasileiro marcou um melhor tempo de 01min58s682 pela manhã, o nono melhor na tabela de tempos, apesar da queda, completando 26 voltas antes de cair na 27ª. À tarde, Diogo deu apenas oito voltas, com um tempo de 01min59s488 que o levou para o 19º lugar na classificação geral do dia.

“Já estava na hora de cair, porque eu estava forçando há quatro dias”, explicou o brasileiro.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Equipe LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Ralei um pouco o braço. Com a queda, a sessão ficou um pouco complicada”, já que ele perdeu tempo consertando a moto. “Há três dias que a equipe me perguntava se eu tinha encontrado o limite e eu dizia que não. Agora já o encontrei”, disse.

Para Moreira, tudo é novo em seus primeiros passos na MotoGP, e ele nunca havia sofrido uma queda sob tanta velocidade. “O acidente mais rápido da minha carreira. Eu forcei um pouco demais e o pneu dianteiro não aguentou. Depois, voltei para a moto e estamos prontos para amanhã”, garante.

Uma das novidades para Diogo é o dispositivo de altura adotado pela MotoGP para baixar o chassi em movimento. “Graças aos três dias de shakedown na semana passada, já estou bastante adaptado a este sistema”.

Apesar da queda ter sido forte, Moreira conseguiu superar o medo à tarde, dando algumas voltas na pista. Na quarta-feira ele estará completamente pronto para participar na segunda jornada de testes oficiais em Sepang.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Equipe LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Quartararo encerra pré-temporada após fratura no dedo no primeiro dia de testes
Próximo artigo MotoGP: "Se Quartararo decidir sair, temos que aceitar", diz Yamaha

Principais comentários

Mais de
Oriol Puigdemont

MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

MotoGP - Quartararo: "Até o momento, não tenho nada assinado"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Quartararo: "Até o momento, não tenho nada assinado"

MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Acosta correrá pela Ducati em 2027 ao lado de Marc Márquez; futuro de Bagnaia é incerto
Mais de
Diogo Moreira

MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: LCR divulga moto de Diogo Moreira para temporada de 2026

MotoGP - Moreira: "Fiquei um pouco assustado" na primeira vez com a moto nos testes

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Moreira: "Fiquei um pouco assustado" na primeira vez com a moto nos testes

Moreira e Razgatlioglu: As atrações do teste de pós-temporada da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Moreira e Razgatlioglu: As atrações do teste de pós-temporada da MotoGP
Mais de
LCR Honda

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP: Álex Márquez lidera sexta de treinos em Portugal

MotoGP
MotoGP
GP de Portugal
MotoGP: Álex Márquez lidera sexta de treinos em Portugal

MotoGP: Bagnaia dá a volta por cima e é pole do GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Bagnaia dá a volta por cima e é pole do GP da Malásia

Últimas notícias

F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Williams
F1 - Williams justifica ausência em Barcelona: "Precisávamos nos testar como empresa"

Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Endurance
Endu Endurance
Alexander Jacoby conquista terceiro lugar em Dubai e segue na liderança da Asian Le Mans Series

Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Geral
Misc Geral
Pedro Lima encara Algarve na segunda etapa da F4 Winter Series

Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda

MotoGP
MGP MotoGP
Pré-temporada de Sepang
Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda