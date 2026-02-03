O dia de abertura da pré-temporada em Sepang trouxe para Diogo Moreira um "ritual" comum a todos os pilotos da MotoGP: sua primeira queda da moto. O brasileiro, atual campeão da Moto2, foi ao chão na curva 5, mas vê isso como algo normal, que não afetou sua performance no dia.

Diogo fez sua estreia oficial na categoria a bordo da moto Honda da LCR no teste de pós-temporada de Valência, em novembro do ano passado e, na última semana, participou dos três dias de shakedown no próprio circuito de Sepang, marcando como melhor tempo 01min58s338.

Nesta terça-feira, novamente em Sepang, Moreira participou do primeiro dia de testes oficiais de pré-temporada, compartilhando a pista com todo o grid da MotoGP, e sofreu sua primeira queda na curva 5, a mesma do acidente de Fabio Quartararo, embora, felizmente, sem grandes consequências.

O brasileiro marcou um melhor tempo de 01min58s682 pela manhã, o nono melhor na tabela de tempos, apesar da queda, completando 26 voltas antes de cair na 27ª. À tarde, Diogo deu apenas oito voltas, com um tempo de 01min59s488 que o levou para o 19º lugar na classificação geral do dia.

“Já estava na hora de cair, porque eu estava forçando há quatro dias”, explicou o brasileiro.

Diogo Moreira, Equipe LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Ralei um pouco o braço. Com a queda, a sessão ficou um pouco complicada”, já que ele perdeu tempo consertando a moto. “Há três dias que a equipe me perguntava se eu tinha encontrado o limite e eu dizia que não. Agora já o encontrei”, disse.

Para Moreira, tudo é novo em seus primeiros passos na MotoGP, e ele nunca havia sofrido uma queda sob tanta velocidade. “O acidente mais rápido da minha carreira. Eu forcei um pouco demais e o pneu dianteiro não aguentou. Depois, voltei para a moto e estamos prontos para amanhã”, garante.

Uma das novidades para Diogo é o dispositivo de altura adotado pela MotoGP para baixar o chassi em movimento. “Graças aos três dias de shakedown na semana passada, já estou bastante adaptado a este sistema”.

Apesar da queda ter sido forte, Moreira conseguiu superar o medo à tarde, dando algumas voltas na pista. Na quarta-feira ele estará completamente pronto para participar na segunda jornada de testes oficiais em Sepang.

Diogo Moreira, Equipe LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!