Pouco mais de uma semana após a Comissão Europeia autorizar a aquisição da Dorna pela Liberty Media, a empresa americana finalizou a compra de 86% da companhia espanhola, após um pagamento de € 4,3 bilhões, pouco mais de R$ 27 bilhões.

Os 14% restantes são detidos por Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, e Enrique Aldama, que supervisiona as operações da empresa.

O anúncio conclui uma das maiores aquisições dos últimos tempos na indústria do entretenimento esportivo. Com ela, a Liberty Media – que comprou os direitos da Fórmula 1 em 2017 por US$ 8 bilhões – agora também controlará o segundo campeonato de automobilismo mais seguido no mundo.

Assim como na F1, o objetivo da aquisição é expandir a MotoGP, que, na visão da Liberty, tem grande potencial de crescimento, especialmente em regiões específicas do mundo. O mercado norte-americano receberá atenção especial, já que a gigante do entretenimento busca finalmente levar a MotoGP a um público mais amplo, algo que a Dorna teve dificuldades para alcançar.

Em relação à nova estrutura de liderança, Ezpeleta permanecerá como CEO, com Aldama continuando ao seu lado como COO. Apoiando-os estão Carlos Ezpeleta – que esteve à frente da divisão esportiva por vários anos – e Dan Rossomondo, que ingressou na Dorna em 2023 e continuará liderando a área comercial.

MotoGP and Ducati logos Photo by: Emmanuele Ciancaglini / Ciancaphoto Studio via Getty Images

Um novo grupo de trabalho foi formado, incluindo Chase Carey e Sean Bratches, duas figuras-chave na transição da F1 sob a Liberty.

Carey foi fundamental na introdução do teto orçamentário que permitiu às equipes alcançarem maior sucesso financeiro e lucros multimilionários. Durante sua gestão, o Pacto de Concórdia também foi renovado em 2021, regendo a distribuição das receitas do campeonato entre as equipes. Carey deixou o cargo de CEO em 2021 e foi sucedido por Stefano Domenicali.

Segundo apurado, a primeira reunião da nova diretoria acontecerá na sede da Dorna, em Madri, na próxima segunda-feira. Isso marcará o início de um processo de transição que, em sua primeira fase, se concentrará no aspecto comercial; especificamente na venda de direitos de transmissão, ingressos, publicidade, patrocínios e promoção da categoria.

Um objetivo fundamental será expandir o alcance da MotoGP nos Estados Unidos, onde esforços significativos serão concentrados para aumentar a audiência e atingir o interesse do mercado que se acredita estar ao alcance.

ENTREVISTA: DIOGO MOREIRA detalha 1ª VITÓRIA na Moto2! TÍTULO vem aí? MARC triunfa, Martín AMEAÇADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala tudo sobre VITÓRIA de DIOGO MOREIRA na Moto2 e mais um triunfo de MARC MÁRQUEZ:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!