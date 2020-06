Doohan: por que Rossi deveria parar se ele ainda está em forma?

Há 21 anos, uma nova lesão levou Mick Doohan a se aposentar. Ele tinha 34 anos e vinha de cinco títulos consecutivos naquela temporada de 1998. Ele e Valentino Rossi não chegaram a se encontrar na pista, mas, até hoje, possuem grande respeito um pelo outro. E Doohan deu sua opinião sobre o futuro do italiano na MotoGP.

Atualmente, Rossi tem bem mais que os 34 anos de Doohan, mas continua sendo uma das principais figuras do mundial.

Mais de uma década se passou desde seu último título e ele continua adiando o prazo de sua aposentadoria. Mesmo no contexto particular deste 2020 interrompido pela pandemia, o Doutor continua fazendo sua aventura durar, enquanto ele julgar que ainda é competitivo na pista.

Para Doohan, não há mal algum no fato do multicampeão continuar se aventurando pela pista.

"Ele claramente não mostra sinais de alguém pronto para parar", disse o australiano ao site oficial da MotoGP. "Ele continua dando o seu melhor e, na maioria dos circuitos, não importa onde se classifique, ele termina no pódio ou entre os primeiros, então ele está no lugar certo e onde merece estar".

Atualmente, Rossi está em discussões avançadas para se juntar à equipe Petronas, satélite da Yamaha na próxima temporada, deixando ele ainda mais longe da aposentadoria.

"Se ele ficar, acho que é bom para o esporte. Se ele quer correr, ótimo. Ele gosta disso, podemos ver isso, então por que parar se ele está fisicamente apto e mentalmente afiado?".

"Ele mostra aos jovens, que tem 20 anos a menos, que ele pode andar no mesmo ritmo deles e vencê-los. Eu acho ótimo, há diferentes gerações de fãs seguindo-o. Será triste o dia em que ele parar. O esporte vai continuar, mas nunca vamos esquecer".

