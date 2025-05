Ao vencer o GP da Espanha com Álex Márquez, a Ducati igualou o recorde de 22 vitórias consecutivas de um fabricante na classe principal da MotoGP. Esse marco inicial foi estabelecido pela Honda há quase três décadas, na era das 500cc.

A sequência produzida pela marca japonesa cobriu as 22 rodadas disputadas entre o GP da Malásia de 1997 e o GP da Holanda de 1998. Ela se deveu muito a Mick Doohan, com sucessos também de Álex Crivillé, Taddy Okada, Max Biaggi e Carlos Checa.

Desde a introdução da MotoGP em 2002, ninguém ainda havia conseguido dominar a categoria a tal ponto. A Ducati conseguiu isso ao ficar invicta desde o GP da Espanha no ano passado. Como no caso da Honda, essas 22 vitórias foram conquistadas por cinco pilotos diferentes : Pecco Bagnaia(11), Marc Márquez (6), Jorge Martín (2), Enea Bastianini (2) e Álex Márquez (1).

"Essa conquista é um momento muito bonito", disse Claudio Domenicali ao GPOne após a corrida de Jerez. "É o fruto de muito trabalho duro, com uma boa moto e pilotos fortes".

A vitória de Álex Márquez (Gresini Racing) no GP da Espanha foi a 22ª vitória consecutiva da Ducati no Grande Prêmio. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

E o diretor nos lembra que a Ducati é a fabricante que menos se beneficia com os regulamentos, já que é privada de qualquer forma de concessão:

"Nem todos se lembram de que não competimos em um campeonato com as mesmas regras. Há fabricantes que têm a oportunidade de testar com os pilotos oficiais, desenvolver motores e usar mais deles. Portanto, acho que essa diferença será reduzida e que as outras marcas também chegarão ao nosso nível".

A série de recordes leva em conta apenas as vitórias de domingo, nas corridas principais, mas os sucessos nas sprints também devem ser incluídos: a Ducati já venceu 20 corridas consecutivas, sendo a Aprilia a última marca a vencer nas corridas curtas, no GP da Catalunha do ano passado. Foi também a moto de italiana que venceu a Desmosedici pela última vez em um GP, em Austin 2024.

De qualquer forma, a Ducati está no caminho certo para quebrar o recorde histórico de vitórias consecutivas de um fabricante na 500cc/MotoGP. O GP da França desta semana oferece uma oportunidade de ouro para fazer exatamente isso, com o objetivo de alcançar a histórica 23ª vitória consecutiva.

"Nossos rivais mostraram do que são capazes", lembrou Gigi Dall'Igna com cautela em sua coluna pós-corrida em Jerez, "o que, obviamente, não é surpresa para nós e torna nossos desafios e esse esporte maravilhoso ainda mais emocionantes: é um lembrete de que devemos trabalhar duro constantemente para elevar o nível de nossas performances e fazer nossos fãs felizes".

