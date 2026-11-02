Em meio à incerteza no Oriente Médio, equipes e pilotos da MotoGP se organizam para chegada ao Catar

O último domingo foi um dia corrido em Sepang e não foi só na pista da MotoGP. Diversas reuniões aconteceram no paddock do circuito malaio para se discutir a situação do GP do Catar, marcado para o próximo fim de semana.

Às 11h, os chefes das equipes se reuniram com os executivos da MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG). Na sequência, as equipes também realizaram conversas entre si para entender o posicionamento de cada uma. Já os pilotos haviam estabelecido 16h como o prazo para que a MGPSEG concordasse em assumir toda a responsabilidade em caso de uma possível escalada das hostilidades no Oriente Médio.

A condição estabelecida pelos pilotos para concordarem previamente em viajar ao Catar não foi atendida, embora apenas Jack Miller tenha se manifestado publicamente contra a decisão do campeonato de obrigá-los a viajar para uma região exposta ao conflito armado que a frente formada por Estados Unidos e Israel mantém contra o Irã desde fevereiro.

A declaração de Miller foi rapidamente seguida por um comunicado da Yamaha, que anunciou sua decisão de não participar do GP do Catar por não ter recebido "fundamentos suficientes" para atender à sua política interna, que permite à fabricante impedir o envio de funcionários para zonas de guerra.

O anúncio provocou considerável desconforto dentro da organização da MotoGP, que, poucas horas antes, havia enviado uma carta a todas as equipes reiterando que não havia encontrado motivos suficientemente relevantes para impedir a realização do evento, com as garantias de segurança e a cobertura necessárias, tudo sob a responsabilidade do governo do Catar.

Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A nota, assinada por Carmelo Ezpeleta, CEO da MGPSEG, também destacou que o fundo financeiro oferecido pelo país árabe para complementar as apólices de seguro já existentes no campeonato é consideravelmente maior do que o de qualquer outra etapa da temporada. Ezpeleta também enfatizou o compromisso das equipes e dos pilotos em cumprir suas obrigações contratuais, com um aviso final:

"O MotoGP Group espera que todas as partes envolvidas, incluindo equipes e pilotos, cumpram integralmente suas obrigações contratuais e regulatórias e ajam de boa-fé. Qualquer ausência poderá afetar negativamente o campeonato, o MotoGP Group, a FIM, o promotor, as emissoras, os patrocinadores, os parceiros comerciais, os espectadores e outras partes envolvidas na MotoGP".

Yamaha pode sofrer sanções

No fim da noite de domingo, uma das questões mais recorrentes girava em torno da natureza da punição que a Yamaha poderá enfrentar. A fabricante japonesa é um dos pilares do campeonato, mas, ao mesmo tempo, a infração é considerada grave pela promotora, que certamente desejará estabelecer um precedente para evitar que o caso se repita.

Os pilotos foram advertidos e a possibilidade de receber sanções financeiras e esportivas paira sobre aqueles que decidirem não comparecer. No entanto, cinco dos 22 pilotos titulares podem se juntar às quatro ausências já confirmadas pela Yamaha e vários deles teriam justificativas para não participar.

Além de Álex Márquez, que já anunciou que não disputará a etapa para passar por uma cirurgia no ombro direito, Jorge Martín e Raúl Fernández também poderiam permanecer fora da prova sem sofrer punições, pois abandonaram a etapa de Sepang devido a lesões.

O caso do piloto da Aprilia é particularmente relevante, considerando que sua ausência no Catar praticamente entregaria o título a Marc Márquez, que tem 44 pontos de vantagem sobre ele na liderança da classificação geral. No caso de Fernández, disputar a corrida em Losail prejudicaria a recuperação das fraturas sofridas na mão direita.

Alex Márquez, lesionado en la clavícula derecha, pasará por el quirófano y esquiva el viaje a Qatar Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Enquanto isso, Joan Mir voltou à ação na Malásia, mas precisou abandonar antes da metade da corrida principal, quando os problemas de visão e as tonturas que o haviam afastado das quatro etapas anteriores voltaram a aparecer. O espanhol planeja consultar médicos na Espanha para realizar exames e suas condições atuais dificilmente permitirão que ele dispute a prova deste fim de semana.

Há ainda Fermín Aldeguer, que já ficou de fora das duas últimas etapas em decorrência da fratura na mão direita sofrida na Indonésia e que também pode alegar que ainda não está recuperado.

Enquanto boa parte do paddock admira a integridade e a coragem demonstradas pela Yamaha, a incerteza sobre os próximos desdobramentos é considerável, especialmente após a realização das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, nesta terça-feira.

Mudança de planos em andamento

Aqueles que tiveram a possibilidade alteraram os planos de viagem para chegar a Doha o mais tarde possível. Vários pilotos já anunciaram a intenção de desembarcar apenas na tarde de quinta-feira, o que obrigou a organização a adiar em quatro horas o início da entrevista coletiva oficial, agora marcada para as 20h.

A Honda, por exemplo, alterou os itinerários de viagem de seus engenheiros japoneses, que inicialmente seguiriam diretamente da Malásia para o Catar. Com uma mudança de última hora, eles farão uma parada no Japão antes de viajar ao destino.

Repsol Honda Team, por exemplo, modificou os itinerários dos engenheiros japoneses do seu quadro, que inicialmente viajavam diretamente da Malásia para o Qatar, e que uma mudança de última hora os fará passar antes pelo Japão.

De qualquer forma, ainda será necessário observar como as equipes vão se organizar no local, especialmente aquelas que deram a seus funcionários a opção de não viajar. Algumas conseguiram reorganizar as estruturas de trabalho e cobrir as ausências por meio de revezamentos, mas outras não tiveram a mesma possibilidade. Nesse último caso, as tarefas dos funcionários ausentes serão distribuídas entre aqueles que concordaram em comparecer ao GP.

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