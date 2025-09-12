Todas as categorias

MotoGP GP de San Marino

Em noite de gala, MotoGP lança "Hall da Fama" e novo troféu dos campeões

Objetivo da categoria é dar um maior reconhecimento às lendas das duas rodas

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Hall of Fame, MotoGP

Antes do GP de San Marino, neste fim de semana, a MotoGP teve uma grande noite em solo italiano. Grandes nomes da história do campeonato se reuniram no Teatro Amintore Galli, em Rimini, para dar forma ao novo "Hall da Fama" do Mundial, que reconhecerá as grandes lendas das duas rodas, e também para apresentar a nova versão do troféu de campeão, a icônica "Torre dos Campeões".

No total, 23 títulos mundiais de MotoGP e mais de 300 vitórias foram reunidos para formar um Hall da Fama que "adiciona outra camada de reconhecimento para aqueles com mais vitórias, mais sucessos e aqueles cujos nomes são sinônimos de sua era e do próprio Mundial de MotoGP", como confirmou a categoria rainha em um comunicado.

O Hall da Fama é liderado pelas duas principais lendas italianas: Giacomo Agostini, com oito títulos da categoria rainha de 500cc e 68 vitórias em seu nome, e Valentino Rossi, com 7 títulos (dois na 500cc e cinco na MotoGP) e 89 vitórias.

A MotoGP também adicionou a esse seleto grupo Mick Doohan (5 títulos de 500cc e 54 vitórias), Mike Hailwood (4 títulos e 37 vitórias), Eddie Lawson (4 títulos e 31 vitórias), Geoff Duke (4 títulos e 22 vitórias), John Surtees (4 títulos e 22 vitórias) e Jorge Lorenzo, o primeiro dos representantes espanhóis, com três coroas e 47 vitórias.

 

O grupo é seguido por Wayne Rainey (3 títulos e 24 vitórias), Kenny Roberts Sr.(3 títulos e 22 vitórias), Casey Stoner (2 títulos e 38 vitórias), Freddie Spencer (2 títulos e 20 vitórias), Barry Sheene (2 títulos e 19 vitórias), Phil Read (2 títulos e 11 vitórias), Umberto Masetti (2 títulos e 6 vitórias), Kevin Schwantz (1 título e 25 vitórias) e Dani Pedrosa, que é a única lenda dessa lista que não conquistou um título da categoria peso-pesado, mas que tem 31 vitórias em seu currículo.

Vale lembrar que, um pré-requisito para integrar o Hall da Fama é a aposentadoria do esporte, o que explica a ausência dos campeões do grid atual da lista.

De todos esses pilotos, os que compareceram ao evento na Itália foram Agostini, Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, Schwantz e Spencer.

O novo troféu da MotoGP a partir de 2025

No evento, foi revelado também o novo visual do icônico troféu concedido ao Campeão Mundial de MotoGP, a chamada "Torre dos Campeões", que é uma evolução da versão anterior. "Uma base de alumínio revestido de cerâmica sustenta a 'Torre dos Campeões', uma coluna vertical de placas de aço inoxidável gravadas com os 76 nomes de todos os Campeões do Mundo até hoje", explicou a Dorna Sports.

 

"Cada placa, com a forma do ângulo de inclinação de um piloto, é dividida em duas partes. Há um lado fosco com o nome do piloto e um lado brilhante com o ano, o fabricante da motocicleta e o número. O troféu é um emblema da MotoGP e continuará sendo por muitos anos, com espaço para que os futuros campeões deixem seu próprio legado.

Por fim, também foi anunciado que três novos pilotos se juntarão ao grupo de lendas a partir de 2026: o campeão de 500cc de 1949, Leslie Graham, o primeiro campeão de 500cc de todos os tempos, o campeão de 500cc de 1957, Libero Liberati, e o campeão de 500cc de 1961, Gary Hocking. A MotoGP pretende que todos os vencedores da categoria rainha sejam incluídos no conjunto.

