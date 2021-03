A Pramac Ducati vai levar o logo da Fórmula 1 nas motos de 2021 da MotoGP, a pedido do CEO da F1, Stefano Domenicali.

A Pramac chega à temporada de 2021 com uma formação totalmente nova após Jack Miller e Francesco Bagnaia terem sido promovidos ao time de fábrica da Ducati este ano.

Em seus lugares vêm o bicampeão mundial de Moto2 Johann Zarco e o estreante Jorge Martin, que experimentou pela primeira vez as máquinas da categoria rainha nesta sexta-feira durante teste no Catar.

O logo da F1 foi visto na cauda da moto de Martin, com o Motorsport.com tendo a confirmação de um porta-voz da Pramac que se tratava de um pedido de Domenicali.

Domenicali, que comandou a Lamborghini após saída da Ferrari em 2013, tem laços estreitos com o proprietário da Pramac Paolo Campinoti - com a marca Lamborghini também aparecendo em sua moto.

"Stefano Domenicali é muito próximo de Paolo Campinoti e perguntou se ele poderia carregar o logotipo na moto", disse um porta-voz da Pramac.

As motos de Martin e Zarco levarão o logo, que pode se tornar maior quando as corridas começarem no final de março.

Domenicali substituiu Chase Carey como CEO da F1 em janeiro deste ano e estabeleceu uma relação mais estreita com o MotoGP, com ambas as séries elaborando protocolos de paddock para Covid-19 em 2021.

