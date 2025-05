A MotoGP corre em todo o mundo. Da Espanha ao Japão, dos Estados Unidos à Alemanha e quase todos os lugares entre eles - desculpem, pinguins, mas ainda não há GP da Antártida - e em pistas novas e antigas. E algumas até em locais familiares para quem não é do mundo das corridas de duas rodas.

Todos os anos, o circo da MotoGP chega a uma cidade na França chamada Le Mans. E, conhecendo um pouco sobre corridas, ou sendo um fã casual de corridas de endurance, você sem dúvida reconhecerá o nome como o destino que é, sendo o lar das 24 Horas de Le Mans.

É o lugar onde Ford venceu a Ferrari. Onde a Porsche reina suprema. E onde Mark Webber voou a bordo de um Mercedes décadas atrás, em um clipe que fará parte da cultura da Internet para sempre.

Mas, para surpresa daqueles que são novatos no mundo da MotoGP, ou mesmo de alguns dos veteranos que nunca se preocuparam em perguntar, quando você assiste à corrida, os pilotos não estão correndo no traçado de 13,6km de Le Mans, o mítico Circuit de la Sarthe. Em vez disso, eles estão correndo dentro dos limites do Circuito Bugatti, que é muito menor e construído com esse objetivo.

Mas... o que isso significa? Ainda bem que você perguntou. Para começar, eles nunca correram em La Sarthe. Mas o motivo pelo qual ainda não o fizeram é a segurança.

A safra atual de pistas de MotoGP é voltada para a segurança dos pilotos, já que os circuitos de rua foram completamente removidos do calendário. Depois de vários acidentes que acabaram com a vida dos pilotos, além de inúmeras lesões, os circuitos de rua foram considerados perigosos demais para os pilotos.

Até mesmo circuitos famosos, com histórias que remontam a mais de um século, foram banidos, vide o legado do TT da Ilha de Man. Mas os pilotos estavam fartos de ver seus colegas morrerem em um fim de semana de corrida, de modo que os circuitos de rua foram gradualmente substituídos por pistas construídas para esse fim, onde eles podiam controlar melhor a segurança.

No entanto, esse não é o único motivo pelo qual o Circuit de la Sarthe não está no calendário. Ele não está lá porque os pilotos nunca correram em sua pista de 13,6km.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O Circuito Bugatti, onde a MotoGP realiza seu fim de semana em Le Mans, foi construído em 1965 e recebeu o nome da lenda, Ettore Bugatti. Ele foi criado para dar à cidade uma pista de corridas permanente, já que a grande prova de 24 horas usa estradas públicas fechadas. Por que não dar à área um lugar permanente que possa sediar eventos durante todo o ano?

A pista atual tem 4,2km de comprimento e usa partes do layout da pista principal, bem como partes construídas especificamente para esse fim, e passou por várias atualizações de segurança ao longo dos anos para permitir que a MotoGP continuasse por lá. Foram melhorias nas áreas de escape e barreiras de segurança, além das instalações médicas.

E, como era de se esperar, essas seriam coisas incrivelmente difíceis de gerenciar e implementar ao longo do traçado de mais de 13km do circuito principal.

Mas as corridas de moto só chegaram a Le Mans em 1969, quatro anos após a criação do Circuito Bugatti. Portanto, não há o mesmo tipo de história das corridas de endurance. No entanto, desde então, Le Mans se tornou o lar das corridas de moto na França, com idas e vindas ao longo dos anos, com o stint atual começando em 2000 e permanecesse como um elemento permanente no calendário desde então.

Também é o lar do Campeonato Mundial de Sidecar, que, se você nunca assistiu, eu imploro que o faça.

Portanto, é por isso que a MotoGP não corre na pista completa de Le Mans. Nunca correu, e provavelmente nunca correrá, especialmente em um mundo do motociclismo tão dividido quanto à adição de circuitos de rua ao calendário. Algumas pessoas os querem, muitas não. E, assim como a razão pela qual a MotoGP não corre em Le Mans, é tudo uma questão de risco versus segurança.

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

