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Capital de Goiás, que recebe o GP do Brasil, sofreu com chuvas fortes desde o início da semana

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Staff working on cleaning the Brazilian circuit

Foto de: German Garcia

As fortes chuvas que caíram sobre a região de Goiânia nos últimos dois dias, principalmente durante a tarde e noite de terça-feira (17), afetaram fortemente o Autódromo Internacional Ayrton Senna, onde neste fim de semana é disputado o GP do Brasil de MotoGP pela primeira vez em mais de duas décadas. À medida que a manhã de quarta-feira (18) avança em Goiânia, os membros dos times vão chegando ao circuito para montar os boxes, com o estado da pista causando certa preocupação.

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Na tarde de terça-feira, após mais uma forte chuva, o traçado sofreu alagamentos, principalmente na curva de entrada para a linha de chegada, nas vias de acesso — que ficaram totalmente enlameadas por não terem asfalto — e no túnel de entrada para o paddock, que chegou a ficar intransitável com mais de 20 centímetros de água.

Nesta quarta-feira de manhã, o Motorsport.com pôde verificar que os trabalhos no circuito e no sistema de drenagem da pista surtiram efeito e, às nove da manhã, horário local, já não havia áreas alagadas, nem na pista, nem no túnel de acesso.

O mesmo não se pode dizer das vias de acesso, que continuavam enlameadas e com algumas áreas de terra que haviam sido arrastadas pelas águas, nas quais se trabalhava rapidamente.

Staff working on cleaning the Brazilian circuit

Foto de: German Garcia

Surpresa e inquietação entre as equipes

Pela manhã, os membros das equipes começaram a aparecer no circuito. As equipes da Honda, LCR, VR46 e Ducati foram as primeiras a chegar, demonstrando certa surpresa e, acima de tudo, inquietação ao ver o circuito pela primeira vez em plena fase de limpeza.

Os chefes de equipe de Pecco Bagnaia e Marc Márquez, os italianos Cristian Gabarrini e Marco Rigamonti, observavam a pista e as vias, inclusive tirando fotos, ao passar pela ponte de acesso ao paddock que cruza a pista por cima, e de onde foram tiradas desde ontem todas as imagens com a curva de entrada na linha de chegada completamente inundada e agora já recuperada.

Staff working on cleaning the Brazilian circuit

Foto de: German Garcia

Os responsáveis pelo autódromo garantiram que “os acessos ao paddock e à reta principal, entre outras áreas, ficaram alagados. No entanto, felizmente e graças ao trabalho dos operários, que limparam a pista com caminhões-tanque, tudo foi resolvido em poucas horas”, segundo a imprensa goiana.

A previsão do tempo indica que as chuvas continuarão na quarta-feira (18) e, em menor intensidade, na quinta-feira (19), embora se preveja que a situação melhore a partir de sexta-feira. Para sábado, a previsão é de céu limpo, enquanto no domingo pode chover levemente, mas não na hora das corridas. Para o fim de semana, são esperadas temperaturas entre 20°C e 30°C, com calor muito intenso ao meio-dia e alta umidade.

Staff working on cleaning the Brazilian circuit

Foto de: German Garcia

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

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