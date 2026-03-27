Eric Granado é o primeiro pole position da Bagger World Cup

É o Brasil fazendo história! Neste fim de semana, acompanhando a MotoGP em Austin, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a primeira etapa de sua história dentro da programação do Mundial de Motovelocidade. E Eric Granado tornou-se nesta sexta-feira o primeiro pole position da história da categoria!

A Bagger World Cup foi anunciada pela Dorna ainda no ano passado e, com a MotoE entrando em hiato, substitui a classe de motos elétricas pelo clássico modelo da montadora norte-americana.

A nova classe segue um modelo similar ao dos primeiros anos da MotoE, com dois treinos livres e a classificação na sexta-feira, uma corrida no sábado e outra no domingo, com seis etapas programadas para esta temporada inaugural.

Com oito motos no grid para esta primeira etapa, a classificação foi disputada no final desta sexta-feira, encerrando a programação do dia em Austin.

Com resultados elásticos, Granado foi dominante, conquistando a pole position com um tempo de 02min12s387, 0s4 à frente do segundo colocado, Archie McDonald. Óscar Gutierrez foi o terceiro, mas já a 1s4 do tempo do brasileiro, com Jake Lewis e Travis Wyman fechando o top 5. A diferença de tempo do primeiro para o último colocado foi de quase 4s.

A Bagger World Cup realiza sua primeira corrida da história no sábado, com largada às 18h10 e transmissão da ESPN e do Disney+.

MOTOGP e Goiânia assumem erros. E O FUTURO? 'HORA DA VERDADE' para MÁRQUEZ nos EUA, Granado e mais!

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