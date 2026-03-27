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Eric Granado é o primeiro pole position da Bagger World Cup

Brasileiro compete na nova classe do Mundial de Motovelocidade, que faz sua estreia neste fim de semana em Austin

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Harley Davidson Baggers class

Harley Davidson Baggers class

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

É o Brasil fazendo história! Neste fim de semana, acompanhando a MotoGP em Austin, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a primeira etapa de sua história dentro da programação do Mundial de Motovelocidade. E Eric Granado tornou-se nesta sexta-feira o primeiro pole position da história da categoria!

Leia também:
 

A Bagger World Cup foi anunciada pela Dorna ainda no ano passado e, com a MotoE entrando em hiato, substitui a classe de motos elétricas pelo clássico modelo da montadora norte-americana.

A nova classe segue um modelo similar ao dos primeiros anos da MotoE, com dois treinos livres e a classificação na sexta-feira, uma corrida no sábado e outra no domingo, com seis etapas programadas para esta temporada inaugural.

 

Com oito motos no grid para esta primeira etapa, a classificação foi disputada no final desta sexta-feira, encerrando a programação do dia em Austin.

Com resultados elásticos, Granado foi dominante, conquistando a pole position com um tempo de 02min12s387, 0s4 à frente do segundo colocado, Archie McDonald. Óscar Gutierrez foi o terceiro, mas já a 1s4 do tempo do brasileiro, com Jake Lewis e Travis Wyman fechando o top 5. A diferença de tempo do primeiro para o último colocado foi de quase 4s.

 

A Bagger World Cup realiza sua primeira corrida da história no sábado, com largada às 18h10 e transmissão da ESPN e do Disney+.

MOTOGP e Goiânia assumem erros. E O FUTURO? 'HORA DA VERDADE' para MÁRQUEZ nos EUA, Granado e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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