ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
Brasileiro terá primeiro contato com a moto da equipe LCR Honda para a temporada 2026
Diogo Moreira conquistou neste domingo o título da Moto2 mas o brasileiro não terá muito tempo para comemorar, já que sua estreia na MotoGP acontece já nesta terça-feira (18), e o público aqui no Brasil poderá acompanhar ao vivo.
A ESPN e o Disney+ transmitirão ao vivo o teste de pós-temporada em Valência, que marca o pontapé inicial do campeonato de 2026. Na sessão, Diogo terá o primeiro contato com a moto RC213V da Honda que pilotará no próximo ano com a equipe satélite LCR. O brasileiro é um de dois novatos, junto com o turco Toprak Razgatlioglu, que correrá pela Pramac Yamaha.
O público brasileiro poderá acompanhar ao vivo a ação entre 06h e 09h15 da manhã, horário de Brasília, com narração de Hamilton Rodrigues e comentários de Fausto Macieira e Juliana Tesser.
Para além dos novatos, as atenções estarão voltadas para a Ducati. Sem Marc Márquez, a marca italiana vive o teste mais importante dos últimos anos, após a queda de rendimento nas últimas provas em meio a um crescimento da Aprilia.
Na terça-feira, descobriremos as primeiras pistas sobre a GP26, que promete ser um misto da GP24, considerada uma das melhores motos da história da categoria, da temperamental GP25, e melhorias para o modelo do próximo ano.
