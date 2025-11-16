Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Stock Car
Stock Car
Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Indy
Indy
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática

Patrocinado
Patrocinado
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática
MotoGP GP de Valência

ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

Brasileiro terá primeiro contato com a moto da equipe LCR Honda para a temporada 2026

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
MotoGP 2026: LCR-Honda verpflichtet Diogo Moreira als Chantra-Nachfolger

Diogo Moreira conquistou neste domingo o título da Moto2 mas o brasileiro não terá muito tempo para comemorar, já que sua estreia na MotoGP acontece já nesta terça-feira (18), e o público aqui no Brasil poderá acompanhar ao vivo.

Leia também:

ESPN e o Disney+ transmitirão ao vivo o teste de pós-temporada em Valência, que marca o pontapé inicial do campeonato de 2026. Na sessão, Diogo terá o primeiro contato com a moto RC213V da Honda que pilotará no próximo ano com a equipe satélite LCR. O brasileiro é um de dois novatos, junto com o turco Toprak Razgatlioglu, que correrá pela Pramac Yamaha.

O público brasileiro poderá acompanhar ao vivo a ação entre 06h e 09h15 da manhã, horário de Brasília, com narração de Hamilton Rodrigues e comentários de Fausto Macieira e Juliana Tesser.

Para além dos novatos, as atenções estarão voltadas para a Ducati. Sem Marc Márquez, a marca italiana vive o teste mais importante dos últimos anos, após a queda de rendimento nas últimas provas em meio a um crescimento da Aprilia.

Na terça-feira, descobriremos as primeiras pistas sobre a GP26, que promete ser um misto da GP24, considerada uma das melhores motos da história da categoria, da temperamental GP25, e melhorias para o modelo do próximo ano.

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Principais comentários
Guilherme Longo
Mais de
Guilherme Longo
Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2

Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2

Moto2
Moto2
Valência
Com título garantido, Diogo Moreira confirma a maior virada da história da Moto2
MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández

MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Bezzecchi vence o GP de Valência, à frente de Fernández
Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Moto2
Moto2
Valência
Macacão dourado, abraço de Marc Márquez e Alex Barros: a comemoração do título de Diogo Moreira na Moto2

Últimas notícias

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá

Stock Car
STCK Stock Car
Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Indy
Indy Indy
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros