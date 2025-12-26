Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

MotoGP
MotoGP
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora
'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

MotoGP
MotoGP
'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda

BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda

WEC
WEC
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda
MotoGP

Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora

Ex-chefe do programa da marca japonesa ainda seguirá com as negociações do novo "Pacto de Concórdia" da MotoGP, mas encerra seu vínculo com a Yamaha

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing

Conforme apurado pelo Motorsport.com, Lin Jarvis, ex-chefe da Yamaha na MotoGP, saiu em definitivo da montadora japonesa após um ano como conselheiro externo.

Leia também:

Jarvis informou a várias figuras importantes do paddock, há alguns dias, sua intenção de se tornar independente e disponibilizar sua vasta experiência em corridas em geral - e na MotoGP - para quem achar necessário. Ao fazer isso, o executivo britânico encerra uma carreira de mais de 30 anos na Yamaha, que começou na área de comunicações e marketing em 1993, antes de progredir para a gerência geral.

O britânico foi substituído por Paolo Pavesio como diretor administrativo da Yamaha antes desta temporada, mas manteve seu vínculo com a fabricante como consultor sênior. Essa função o levou a reduzir sua presença nas corridas, ao mesmo tempo em que lhe permitiu assumir outras responsabilidades. U

ma das tarefas mais significativas, dada a situação atual do campeonato, foi atuar como representante das fabricantes nas negociações sobre o novo contrato a ser assinado no próximo ano entre as equipes de MotoGP e a promotora Dorna, que define os retornos financeiros que as equipes receberão.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Apesar do intenso vai-e-vem entre Jarvis e Dorna nas várias reuniões que aconteceram, o diretor esportivo do campeonato, Carlos Ezpeleta, admitiu há alguns dias em conversa com o Motorsport.com que a renovação de cinco anos (2027-2031) está progredindo muito bem. "Estamos na fase final da negociação. Estou muito otimista; acho que estamos alinhados", disse o espanhol no início desta semana.

O Motorsport.com apurou que o papel de Jarvis como elo entre as fabricantes e a Dorna ainda exigirá que ele participe de algumas reuniões nos próximos meses, embora suas funções sejam concluídas quando o novo acordo for assinado.

Durante seu tempo como diretor administrativo da Yamaha, as decisões tomadas pelo britânico contribuíram diretamente para o ressurgimento da equipe a partir de meados dos anos 2000. Acima de tudo, seu mandato é definido pela contratação de Valentino Rossi em 2004, na época o piloto de referência no grid, que era o principal nome da Honda, a rival direta da Yamaha.

Com o #46 como seu principal piloto e Jarvis na chefia, a marca japonesa dominou em 2004, 2005, 2008 e 2009, antes de entrar na era Jorge Lorenzo, que entregou títulos em 2010, 2012 e 2015.

No total, a Yamaha comemorou oito campeonatos mundiais sob a administração de Jarvis; o mais recente foi o de Fabio Quartararoem 2021, um piloto cuja última renovação de contrato também foi administrada por Jarvis. Como executivo, uma de suas últimas contribuições foi o retorno de uma equipe satélite, com a Pramac se juntando à sua lista antes da temporada de 2025.

BAGNAIA, MARTÍN ou outro: quem foi o destaque NEGATIVO nº1 de 2025? Os PIORES do ano... | Pódio Cast

Watch:

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior 'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado

Principais comentários
Oriol Puigdemont
Mais de
Oriol Puigdemont
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje
ANÁLISE: Por que KTM deve considerar seu futuro na MotoGP sem Acosta

ANÁLISE: Por que KTM deve considerar seu futuro na MotoGP sem Acosta

MotoGP
MotoGP
ANÁLISE: Por que KTM deve considerar seu futuro na MotoGP sem Acosta
MotoGP "poderia usar" alguns dos circuitos de rua da F1 no futuro, diz CEO

MotoGP "poderia usar" alguns dos circuitos de rua da F1 no futuro, diz CEO

MotoGP
MotoGP
MotoGP "poderia usar" alguns dos circuitos de rua da F1 no futuro, diz CEO
Movistar Yamaha MotoGP
Mais de
Movistar Yamaha MotoGP
MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027
MotoGP: Quartararo revela o que ainda falta na moto V4 da Yamaha após teste de Valência

MotoGP: Quartararo revela o que ainda falta na moto V4 da Yamaha após teste de Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Quartararo revela o que ainda falta na moto V4 da Yamaha após teste de Valência
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

Últimas notícias

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros