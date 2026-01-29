Pular para o conteúdo principal

MotoGP

Exclusivo: Martín acerta com a Yamaha para MotoGP 2027 e 2028

Com isso, o campeão de 2024 deve ser o substituto de Fabio Quartararo como estrela da marca de Iwata, já que o francês deve ser piloto da Honda; confira

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Add as a preferred source
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

O Motorsport.com apurou que Yamaha e Jorge Martín estão finalizando os últimos detalhes para a assinatura de um contrato válido para 2027 e 2028 na MotoGP, os dois primeiros anos do novo ciclo de regulamentos da classe rainha, marcado principalmente pela troca dos motores 1000cc pelos 850cc.

Com isso, o espanhol campeão de 2024 deve ser o substituto de Fabio Quartararo como estrela da marca de Iwata, já que o francês, vencedor da temporada 2021, deve ser piloto da Honda nas próximas duas temporadas.

Confirmada a ida de Martín para a Yamaha, será a terceira equipe/moto do espanhol em quatro temporadas, já que ele venceu o título pela então Pramac-Ducati, vai para a segunda temporada com a Aprilia em 2026 -- após um acidentado 2025 -- e será piloto da marca japonesa nos dois anos seguintes.

Curiosamente, Martín negociou, no ano passado, com a Honda, que agora está próxima de Quartararo. A Aprilia vetou um potencial acordo, valendo-se do contrato que tinha com o espanhol, inviabilizando um acordo. O empresário do piloto, então, passou a explorar as opções do mercado para 2027.

Neste sentido, a Yamaha seduziu Martín com seu projeto para a nova era da MotoGP, iniciado já em 2026, quando a marca estreia seu motor V4, em uma frente dupla de desenvolvimento na classe rainha da motovelocidade.

Empresário de Martín, Albert Valera havia afirmado o seguinte recentemente, em entrevista ao Motorsport.com: “Estamos avaliando as opções que temos nas nossas mãos e a Yamaha é, sim, uma delas”.

Enquanto isso, Martín trabalha em sua recuperação para participar dos testes da pré-temporada 2026. Ele perderá as atividades da Malásia na semana que vem, mas planeja estar na pista nos ensaios de Buriram, no fim de fevereiro. O palco é o mesmo do GP da Tailândia, que abre o ano em 1º de março.

Jorge fez duas cirurgias a que foi submetido nesta intertemporada para tratar de problemas contínuos no escafóide esquerdo e na clavícula direita, decorrentes da queda que sofreu no GP do Japão da última temporada.

Esse incidente foi o mais recente revés em uma campanha para esquecer em 2025, que também incluiu o acidente mais grave de sua carreira no Catar e o deixou fora da maioria das corridas -- ele acabou competindo em apenas sete.

De todo, Martin viajará para Sepang para acompanhar de perto o teste e participar do evento de lançamento coletivo da MotoGP 2026, em 6 e 7 de fevereiro. Na Malásia, ele será substituído pelo piloto de testes italiano Lorenzo Savadori, que estará ao lado do titular e compatriota Marco Bezzecchi.

A reportagem apurou que o contrato entre Jorge e Yamaha deve ser assinado em breve, de modo que a marca de Iwata se foca agora em que deve ser o companheiro do espanhol na equipe de fábrica a partir do ano que vem.

O atual incumbente é o espanhol Álex Rins, cujo contrato termina no fim deste ano. A tendência é que não haja renovação. Os pilotos da equipe satélite, a Pramac, são o australiano Jack Miller, pouco cotado, e o novato turco Toprak Razgatlioglu, multicampeão de SuperBike e que terá de se adaptar à MotoGP.

