Exclusivo: Martín acerta com a Yamaha para MotoGP 2027 e 2028
Com isso, o campeão de 2024 deve ser o substituto de Fabio Quartararo como estrela da marca de Iwata, já que o francês deve ser piloto da Honda; confira
O Motorsport.com apurou que Yamaha e Jorge Martín estão finalizando os últimos detalhes para a assinatura de um contrato válido para 2027 e 2028 na MotoGP, os dois primeiros anos do novo ciclo de regulamentos da classe rainha, marcado principalmente pela troca dos motores 1000cc pelos 850cc.
Com isso, o espanhol campeão de 2024 deve ser o substituto de Fabio Quartararo como estrela da marca de Iwata, já que o francês, vencedor da temporada 2021, deve ser piloto da Honda nas próximas duas temporadas.
Confirmada a ida de Martín para a Yamaha, será a terceira equipe/moto do espanhol em quatro temporadas, já que ele venceu o título pela então Pramac-Ducati, vai para a segunda temporada com a Aprilia em 2026 -- após um acidentado 2025 -- e será piloto da marca japonesa nos dois anos seguintes.
Curiosamente, Martín negociou, no ano passado, com a Honda, que agora está próxima de Quartararo. A Aprilia vetou um potencial acordo, valendo-se do contrato que tinha com o espanhol, inviabilizando um acordo. O empresário do piloto, então, passou a explorar as opções do mercado para 2027.
Neste sentido, a Yamaha seduziu Martín com seu projeto para a nova era da MotoGP, iniciado já em 2026, quando a marca estreia seu motor V4, em uma frente dupla de desenvolvimento na classe rainha da motovelocidade.
Empresário de Martín, Albert Valera havia afirmado o seguinte recentemente, em entrevista ao Motorsport.com: “Estamos avaliando as opções que temos nas nossas mãos e a Yamaha é, sim, uma delas”.
Enquanto isso, Martín trabalha em sua recuperação para participar dos testes da pré-temporada 2026. Ele perderá as atividades da Malásia na semana que vem, mas planeja estar na pista nos ensaios de Buriram, no fim de fevereiro. O palco é o mesmo do GP da Tailândia, que abre o ano em 1º de março.
Jorge fez duas cirurgias a que foi submetido nesta intertemporada para tratar de problemas contínuos no escafóide esquerdo e na clavícula direita, decorrentes da queda que sofreu no GP do Japão da última temporada.
Esse incidente foi o mais recente revés em uma campanha para esquecer em 2025, que também incluiu o acidente mais grave de sua carreira no Catar e o deixou fora da maioria das corridas -- ele acabou competindo em apenas sete.
De todo, Martin viajará para Sepang para acompanhar de perto o teste e participar do evento de lançamento coletivo da MotoGP 2026, em 6 e 7 de fevereiro. Na Malásia, ele será substituído pelo piloto de testes italiano Lorenzo Savadori, que estará ao lado do titular e compatriota Marco Bezzecchi.
A reportagem apurou que o contrato entre Jorge e Yamaha deve ser assinado em breve, de modo que a marca de Iwata se foca agora em que deve ser o companheiro do espanhol na equipe de fábrica a partir do ano que vem.
O atual incumbente é o espanhol Álex Rins, cujo contrato termina no fim deste ano. A tendência é que não haja renovação. Os pilotos da equipe satélite, a Pramac, são o australiano Jack Miller, pouco cotado, e o novato turco Toprak Razgatlioglu, multicampeão de SuperBike e que terá de se adaptar à MotoGP.
DIOGO e YAMAHA abrem TESTES da MotoGP 2026! Mercado SE AGITA logo cedo e MÁRQUEZ DITA os rumos | AMA
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Aprilia confirma ausência de Martín nos testes da Malásia
MotoGP: Participação de Martín em teste de pré-temporada é improvável após novas cirurgias
MotoGP: Aprilia confirma que Martín recebeu oferta "muito boa" da Honda após acidente no Catar
MotoGP: Yamaha apresenta pintura de 2026 em moto que marca estreia do V4
MotoGP: Pilotos da Yamaha revelam melhorias e perdas no V4 para 2026
MotoGP: V4 é um projeto "no limite entre coragem e loucura", revela chefe da Yamaha
Últimas notícias
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários