EXCLUSIVO MotoGP: Martín pretende deixar Aprilia no final de 2025

Jorge Martín pretende deixar a Aprilia no final da atual temporada da MotoGP, invocando uma cláusula em seu contrato que o libera do segundo ano, em 2026, se ele não estiver entre os melhores pilotos na classificação do campeonato mundial de motovelocidade após o GP da França, informou o Motorsport.com.

O acordo assinado pela Aprilia e o atual campeão da categoria rainha, no GP da Itália, atualmente não tem efeito vinculante para a segunda temporada.

O Motorsport.com apurou que, na versão aceita pela Aprilia, os representantes de Martín incluíram uma cláusula que lhe dava total liberdade para aceitar ofertas de outras equipes se ele não estivesse entre os candidatos ao título após o GP da França de domingo passado, em Le Mans.

As inúmeras lesões que atormentaram Martín desde a vitória no campeonato - impedindo-o de participar de cinco das seis etapas até agora nesta temporada - deixaram o espanhol sem um único ponto, colocando-o na parte inferior da classificação geral.

Esse cenário, que era quase impossível de prever quando Martín e a Aprilia apertaram as mãos no início de junho do ano passado, pode provocar uma mudança inesperada no mercado de pilotos.

No entanto, a Aprilia não tem intenção de ficar parada enquanto a peça central de seu projeto de MotoGP parte sem ter tido a chance de competir adequadamente.

Duas lesões na pré-temporada afastaram Martín das três primeiras rodadas na Tailândia, Argentina e Austin, e ele voltou no Catar, ainda não totalmente recuperado, apenas para sofrer uma lesão grave que resultou em quase duas semanas de tratamento hospitalar em Doha devido a um pneumotórax.

Embora a data de retorno à ação ainda não tenha sido definida, parece improvável que ele esteja apto a voltar antes do GP da Alemanha, a 11ª etapa, programada para 11 a 13 de julho.

No entanto, a situação atual do contrato da maioria dos pilotos limita as possíveis opções de Martín. A mais lógica seria a Honda, considerando que o contrato de Luca Marini com a equipe japonesa termina nesta temporada. Mas a Honda não tem intenção de fazer qualquer movimento até que Martín resolva seu conflito legal com a Aprilia e esteja oficialmente livre.

Martín abre negociações com a Aprilia

O Motorsport.com apurou que Martín estava em Le Mans na sexta-feira, tendo dirigido até lá de sua casa em Andorra. Ele manteve um perfil discreto e não visitou o circuito para evitar chamar a atenção, mas teve várias reuniões, incluindo uma em que informou à gerência da Aprilia sua intenção de ativar a cláusula de liberação para 2026.

Não é de se surpreender que a notícia tenha chocado a liderança da empresa italiana, que agora está considerando uma ação legal por quebra de contrato se Martín sair.

No entanto, por respeito à Aprilia, Martín está supostamente disposto a estender o período de avaliação até o GP de San Marino, de 12 a 14 de setembro.

A Aprilia acredita que tem bases legais para bloquear a saída do piloto, argumentando que a cláusula não deve ser aplicada devido à sua ausência por lesão e que não há obrigação de estender o período de teste.

Martín acompanhou de perto o desempenho de outros pilotos da Aprilia e acha que a RS-GP não está correspondendo às expectativas estabelecidas quando a fabricante o convenceu a participar.

Seu companheiro de equipe, Marco Bezzecchi, ainda não subiu ao pódio nesta temporada, e o melhor piloto da Aprilia na classificação é o estreante Ai Ogura, que corre pela Trackhouse e atualmente está em 10º lugar no campeonato de pilotos.

