Exclusivo MotoGP: Yamaha contrata Ai Ogura para ser dupla de Jorge Martín em 2027
Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, a marca japonesa já decidiu formação de pilotos para a próxima temporada
A Yamaha decidiu contratar Ai Ogura para a temporada de 2027 da MotoGP, tornando-se companheiro de equipe de Jorge Martín no time de fábrica, segundo apuração do Motorsport.com.
Em sua segunda temporada na categoria rainha da motovelocidade, o japonês veste o macacão da Trackhouse, pilotando uma moto Aprilia, e ocupará a vaga de Álex Rins. Enquanto isso, Fabio Quartararo já garantiu seu futuro com a Honda.
Dessa forma, a Yamaha completa sua formação de pilotos para 2027 na equipe de fábrica, na qual o campeão mundial da Moto2 se encontrará com Martín, que conquistou o título da MotoGP no mesmo ano em que Ogura venceu na categoria de base (2024).
Aos 25 anos, o #79 causou uma excelente impressão em sua primeira temporada na MotoGP, sobretudo com o notável quinto lugar em Buriram, em sua estreia, seu melhor resultado do ano. Em 2026, Ogura terminou em quinto tanto na Tailândia quanto no Brasil e, em Austin, brigava pelo pódio, mas precisou abandonar devido a um problema na moto a cinco voltas para o fim.
O japonês foi formado na Honda, porém, desentendimentos com os executivos da marca o levaram a romper com eles em seu último ano na Moto2, quando se sagrou campeão com uma Boscoscuro da equipe MT Helmets.
Essa manobra, um tanto inesperada, fecha as portas para os outros candidatos à segunda M1, entre os quais se contava, por exemplo, Luca Marini.
O Motorsport.com entende que a Yamaha já entrou em contato com o entorno do atual piloto da Honda para informá-lo de sua decisão de contratar Ogura. Alguns dias antes, foi Dani Holgado quem agradeceu aos responsáveis da fabricante japonesa pelo interesse em contratá-lo, mas informou-lhes que havia optado por ir para a Gresini, onde competirá com uma Ducati.
Trackhouse terá que buscar substituto
A contratação de Ogura abre uma vaga na Trackhouse, a qual a equipe americana terá de preencher. Dadas as circunstâncias do mercado, o mais lógico seria que a equipe ficasse com Raúl Fernández, embora a saída do japonês a obrigue a procurar em um mercado que pode fechar dentro de um mês.
De qualquer forma, os anúncios de todas as contratações já concretizadas, e das que devem ser concretizadas nos próximos dias, continuam em pausa, até que a Associação de Construtores (MSMA) e o MotoGP Sports Entertainment Group (ex-Dorna), promotor do campeonato, cheguem a um acordo e assinem o contrato que estabelecerá o marco comercial que os vinculará durante os próximos cinco anos.
Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross
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