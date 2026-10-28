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MotoGP - Entrevista exclusiva com Diogo Moreira: "Pelo que vimos na Áustria, a Honda pode lutar pelo título em 2027"

Brasileiro conversou com o Motorsport.com e fez balanço sobre sua temporada de estreia e as perspectivas para o futuro; confira

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

A última peça do quebra-cabeças do grid da MotoGP para 2027 envolveu o brasileiro Diogo Moreira, que precisou ficar esperando meses até ter a confirmação de que será promovido à equipe de fábrica da Honda no próximo ano.

Leia também:

O Motorsport.com conversou com o brasileiro de 22 anos sobre a sua temporada de estreia na MotoGP e as expectativas para o futuro.

Pergunta. Pesa mais a felicidade ou o respeito de chegar à equipe oficial da Honda, ao lado de um piloto como Fabio Quartararo?

Resposta. Pesa muito mais a felicidade por tudo o que está por vir. Ainda tenho o resto deste ano e mais dois de contrato, e por isso tenho muita vontade de descobrir o que significa ser piloto de fábrica.

P. A sua performance até ao momento na LCR avaliza a decisão tomada pela Honda. O que você acha que precisa conquistar no ano que vem para considerar 2027 uma temporada de sucesso?

R. A minha mentalidade vai mudar, tanto por estar na equipe oficial como pelo fato de estrear uma moto nova. O primeiro passo será ver onde estamos, mas quero lutar por algo maior. Ainda é cedo para saber se poderemos lutar pelo campeonato, embora tenha claro que os meus objetivos serão ambiciosos.

P. É difícil definir o nível que terá cada moto, mas imagino que vocês tenham uma ideia aproximada. Está tranquilo com a impressão que tem?

R. Se olharmos para os tempos do teste da Áustria, diria que a Honda poderia lutar pelo título. No entanto, não sabemos o que as outras guardaram nem tampouco o que nós guardamos. Até o próximo ano, na Malásia [no teste de pré-temporada], não poderemos tirar conclusões. Ainda assim, creio que temos uma boa base. A Honda está trabalhando muito e dedicou muitas horas e mais recursos ao novo projeto.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

P. Você acha que as corridas vão mudar com o novo regulamento?

R. Será preciso chegar muito bem preparado aos primeiros GPs, porque ter o melhor pacote técnico [no início] pode fazer a diferença no campeonato.

P. Por que acha que essas primeiras corridas podem ser tão determinantes?

R. Porque mudam as motos e também os pneus. Já aconteceu algo parecido na Moto2, quando entraram os pneus Pirelli. Lembro-me de que Ai Ogura e Sergio García voavam nas primeiras corridas e, no fim, Ogura ganhou o campeonato. Creio que na MotoGP possa acontecer algo parecido.

P. Você dá o salto para a equipe oficial ao lado de Quartararo, um campeão do mundo e alguém que é reconhecidamente um dos melhores pilotos do grid. Como você acha que será correr com ele?

R. Creio que o desafio me ajudará a seguir a crescendo, e elevará o nível da equipe. Fabio tem muitíssimo talento e ética de trabalho, além com experiência como campeão do mundo. Podemos fazer uma boa temporada e contribuir para que a Honda continue a crescer.

P. Você sabe que a Honda demorou tanto a tomar uma decisão?

R. Sim, sei. Eu não tinha pressa. Tenho contrato por mais dois anos, por isso teria ficado contente em qualquer cenário. Eu estava tranquilo porque tinha a sensação de que estava cumprindo meu trabalho, e os resultados estavam chegando. Que me escolhessem era algo bastante lógico, embora faltasse a confirmação.

P. A confirmação chegou no sábado no Japão, que foi quando você recebeu a notícia. Se ainda restavam dúvidas, o pódio da sprint acabou pressionando um pouco mais.

R. Não foi intencional. Fiz o pódio porque tudo deu certo, não estava pensando no contrato nem em demonstrar nada. As coisas correram bem e o fim de semana era muito bom. A corrida de domingo também estava indo bem (até cair).

 

P. Ser piloto de fábrica implica mais pressão, mais trabalho e um papel diferente dentro da estrutura. Sente-se pronto para esse novo papel e responsabilidade?

R. "Sei que haverá mais pressão e trabalho, mas é algo que me motiva. Estou a aproveitar as corridas que restam como se fossem uma pré-temporada para o próximo ano. Quero chegar preparado física e mentalmente para enfrentar essa pressão e assumir mais responsabilidades, tanto na preparação física como nos testes. Terei de trabalhar e pensar de outra maneira, mas mantenho uma ideia clara: se me divirto em cima da moto, sou rápido".

P. Pelo que conta da sua experiência pessoal, entendo que a David Alonso o receberá uma grande equipe.

R. "E tanto. Chega num ano muito interessante, com os Pirelli e uma moto que, na minha opinião, será mais fácil do que a atual de 1.000cc. Além disso, a Honda está a melhorar. A LCR sabe trabalhar com os estreantes e comigo tudo correu muito bem desde o início. Estou convencido de que ao David correrá bem".

Diogo Moreira, LCR Honda

Diogo Moreira, LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

P. Você foi campeão do mundo de Moto2 e também estreou na MotoGP numa equipe satélite. Acha que esse é o percurso mais adequado para um estreante?

R. É muito difícil passar diretamente da Moto2 para uma equipe oficial na MotoGP. Muito poucos o fizeram. Dos que correm agora, creio que apenas Marc Márquez e Alex Márquez. [Correção: Joan Mir, Álex Rins e Maverick Viñales estrearam com a Suzuki e Brad Binder com a KTM]. O mais lógico é seguir o meu caminho e o de David [Alonso]. Tenho certeza de que dentro de alguns anos ele estará numa equipe oficial, mas para os novatos este é o passo adequado.

P. Seu primeiro ano na MotoGP está chegando ao fim. Há alguma coisa que tenha se mostrado diferente do que você imaginava quando chegou à categoria?

R. O que me surpreendeu é como a moto condiciona o desempenho. Por melhor que seja o piloto, chega um momento em que é difícil fazer mais.

P. Você acha que essa é a grande diferença em relação à Moto2?

R. Com certeza. Na Moto2, o piloto pode fazer mais a diferença e mexer mais com a moto. Na MotoGP, hoje em dia, isso é praticamente impossível; chega um momento em que não se pode fazer mais. Haviam me explicado isso e agora estou a vendo isso. Veremos se a nova moto nos permite mudar isso um pouquinho".

P. Há algum indício disso, de que a influência do piloto será maior em 2027?

R. Sim. Com o novo motor e a nova aerodinâmica, creio que poderemos brincar mais com o corpo, e o piloto será mais determinante no rendimento total.

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