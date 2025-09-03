Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, detentora dos direitos da MotoGP, disse na quarta-feira (3) que a categoria não fará nada para "parar" o domínio esmagador de Marc Márquez no Campeonato Mundial, e que o espanhol da Ducati não está recebendo "a importância global que merece".

A Fundação Miró foi o cenário para a apresentação, nesta quarta-feira, de uma nova edição do GP da Catalunha, realizado no Circuito de Barcelona desde 1992. O evento foi realizado no local a poucos metros da pista original da Montanha Olímpica, onde foram realizadas 23 edições do GP da Espanha entre 1950 e 1976.

O evento foi presidido pelo Ministro de Negócios e Emprego e Presidente do Circuito da Catalunha, Miquel Sàmper, que enfatizou que o circuito de Barcelona é "um dos melhores circuitos do mundo", assegurando que o retorno da instalação é de 500 milhões de euros por ano, dos quais 125 milhões de euros correspondem à corrida de MotoGP.

No final da apresentação, o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, conversou com um pequeno grupo de mídia, incluindo o Motorsport.com, na qual ele levantou a possibilidade de Marc Márquez deixar Barcelona com a chance de se tornar campeão na próxima semana em Misano.

"Da forma como as coisas estão se desenvolvendo, não é algo que nos surpreenda. Mas não podemos dizer que é um negócio fechado até que aconteça, tudo pode acontecer. Em Barcelona ele não pode ser campeão, então não vamos pensar nisso agora", disse Carmelo, adivinhando um pouco a intenção da pergunta sobre o domínio esmagador de Marc.

"Há alguns anos, quando havia muitos vencedores de GPs por ano, as pessoas diziam que faltava um herói na MotoGP. Agora temos um, ele vence todas as corridas e as mesmas pessoas dizem que teremos um campeão muito cedo. Acho que não, Marc está tendo uma temporada extraordinária e quando tiver que ser campeão, ele será".

"Os regulamentos de 2027 mudarão o cenário".

No entanto, como o próprio Ezpeleta diz, há mais do que alguns que rotulam a MotoGP como "chata" por causa do domínio de Marc, algo em que o promotor não tem planos de intervir.

"Absolutamente não, este é o campeonato mundial e os melhores são os que vencem. A única maneira de Márquez parar de vencer é se outro piloto aparecer e acreditar que pode vencê-lo e tiver as ferramentas para isso. Nunca vamos impedir um piloto de vencer", disse ele.

"Na época em que introduzimos as concessões, fábricas como a Aprilia deram um grande passo à frente. Pessoalmente, acho que os novos regulamentos técnicos em 2027 mudarão o cenário, vamos ver".

"Temos que fazer as coisas para que todos estejam em pé de igualdade, mas o show não pode ser mudado, não pensamos nisso e não o faremos".

"Não gosto de fazer comparações entre Valentino e Márquez".

Já se passaram 10 anos desde o famoso "confronto" entre Marc e Valentino Rossi, um incidente que acabou causando um rompimento entre a lenda italiana e a MotoGP.

Agora, em sua melhor forma, o espanhol pode preencher a lacuna deixada pelo #46, Ezpeleta foi questionado. "Não gosto de fazer comparações".

"Valentino ganhou muitos títulos e ganhou muito no início, e depois esticou sua carreira. Eles são dois grandes campeões e fazer comparações só leva a uma 'bagunça' maior em torno desses números. Marc é Marc, que é muito bom. E Vale também, e isso não está em discussão".

O que está claro é que Marc, depois de atingir o auge em 2019, se lesionou, estava prestes a se aposentar e ressurgiu mais forte do que antes, colocando-se no nível dos esportistas mais importantes da história.

"Pessoalmente, eu tinha certeza de que ele voltaria a esse nível. Acompanhei toda a sua lesão e recuperação e, observando-o e aos médicos, sabia que ele conseguiria".

'Ele também administrou sua carreira muito bem, deixando um contrato que lhe rendia muito dinheiro [Honda] para ir para um lugar que era importante para ele [Ducati]. Quando alguém tem algo tão claro, é porque sabe que pode fazer isso. Márquez não tem recebido a importância global que merece", concluiu o executivo espanhol.

