Uma das grandes novidades da grade de programação dos canais Fox Sports, a MotoGP correu grande risco de não ter a continuidade de suas transmissões, começando neste fim de semana, com o GP de San Marino, em Misano.

A Rio Motorsports, dona dos direitos de transmissão da categoria máxima da motovelocidade, que os repassa aos canais que agora pertencem ao grupo Disney, não vinha realizando os pagamentos à dona dos direitos comerciais da MotoGP e as transmissões ficaram em xeque.

A Disney, agora dona dos canais Fox Sports, assumiu a posição de negociar diretamente com a Dorna, promotora da categoria, e só na manhã desta sexta-feira (11) confirmou que haverá transmissão da etapa, bem como o restante da temporada.

A cobertura começa no sábado, com os treinos classificatórios e no domingo, com as corridas, incluindo a MotoE, que tem a participação do brasileiro Eric Granado.

