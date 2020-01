GALERIA: As dez chegadas mais apertadas da história da MotoGP

A MotoGP, sem dúvida, é uma das categorias mais equilibradas do esporte a motor. Mesmo com o domínio de Marc Márquez nos últimos anos, as provas não deixaram de ter um caráter competitivo, muitas vezes sendo decididas na linha de chegada.

Apesar de colocar seu nome na história de maneira categórica, Márquez é um dos que mais perderam corridas com diferenças mínimas, o que poderia engordar ainda mais sua rica estatística.

Relembre na galeria abaixo as 10 vezes em que a dúvida foi maior do que a comemoração ou frustração de um resultado final.