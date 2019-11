Depois dos títulos de Marc Márquez e Honda entre pilotos e construtores, a MotoGP desembarca na Austrália para mais uma etapa da temporada 2019, disputada no próximo fim de semana em Phillip Island.

Uma das praças mais tradicionais da categoria rainha da motovelocidade mundial, o circuito australiano é conhecido por sua beleza e pelas boas provas que sedia. Entretanto, na corrida do ano passado, o que ficou na memória dos torcedores foi um grave acidente.

No início da quinta volta do GP, o francês Johann Zarco, que em 2018 pilotava uma Yamaha da equipe Tech3, estava lutando pela terceira posição com Márquez, que havia conquistado seu quinto título na etapa anterior, no Japão.

O espanhol e o agora piloto da Honda LCR acabaram piloto se tocando em alta velocidade, já que ambos chegaram ao final da reta a 300 km/h. O francês teve que frear bruscamente e acabou caindo, como se vê no vídeo abaixo:

Um ano depois, os dois voltam à Austrália, na qual Zarco fará seu retorno à categoria, após ser dispensado pela KTM. Enquanto as atividades não começam em Phillip Island, relembre os acidentes da temporada 2019 da MotoGP na galeria abaixo: