GALERIA: Confira o design da Honda de Álex Márquez na MotoGP

Campeão da Moto2, Álex Márquez se credenciou a uma vaga na MotoGP com o bom desempenho em 2019 e quis o destino que o espanhol fosse contratado pela Honda para correr ao lado de seu irmão Marc após a aposentadoria do compatriota Jorge Lorenzo, tricampeão da categoria.

Após o anúncio, Álex já pôde guiar a nova moto nos testes de pós-temporada em Valência. Entretanto, a máquina do espanhol tinha um design generalista em que predominava o preto, sem detalhes sobre como poderia ser a pintura do campeão da Moto2 na MotoGP.

Entretanto, nas atividades desta semana em Jerez de la Frontera, Álex usou uma moto com o design renovado, com tons predominantes em vermelho e azul, em contraste diferente do verificado na máquina de seu irmão, em que o laranja toma conta. Veja fotos da Honda de Álex Márquez em Jerez: