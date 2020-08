A etapa da MotoGP na Áustria no último domingo, terminou com a vitória de Andrea Dovizioso. mas o triunfo do italiano da Ducati acabou ficando em segundo plano devido a um grave acidente envolvendo Johann Zarco e Franco Morbidelli e que quase atingiu também Maverick Viñales e Valentino Rossi.

A bandeira vermelha foi acionada imediatamente para a limpeza da pista. Ambos pilotos nada sofreram, saindo da pista consciente e muito assustados. Os pilotos foram liberados na sequência.

O acidente repercutiu bastante pelo grid da categoria após o fim da prova. Morbidelli detonou Zarco, afirmando que o piloto foi quase um assassino, enquanto Rossi falou que os pilotos do mundial estão adotando uma pilotagem agressiva demais desde as categorias inferiores.

Confira o momento completo do acidente que foi exibido pela Fox Sports.

Horas após o fim da prova, a MotoGP divulgou um vídeo com vários ângulos do acidente, que mostram ainda mais a periculosidade do incidente

Rossi voltou assustado aos boxes antes de retornar à pista.

Veja imagens do momento do acidente:

Galeria Lista Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 2 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, and the bike of Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing crash 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images The crashed bike of Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 10 Foto de: MotoGP Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

