A transmissão da MotoGP no Brasil vive um empasse. A temporada, que começa no dia 8 de março, com o GP do Catar, ainda não tem definida sua transmissão no país. Sem contrato, o SporTV ainda não renovou com a categoria.

Mas, parte da equipe de transmissão não faz mais parte do Grupo Globo. A emissora confirmou que Guto Nejaim, narrador, e Fausto Macieira, comentarista, não fazem mais parte do quadro de funcionários.

Identificados com o público das duas rodas no Brasil, Guto e Macieira estiveram juntos em mais de uma década na emissora por assinatura.

