Após os problemas surgidos durante o GP do Brasil de MotoGP em março, a Secretaria de Esportes e Lazer do Governo de Goiás confirmou que as obras no asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna serão iniciadas nesta segunda-feira (06), o que deve manter o circuito fechado por cerca de 35 dias.

Em março, a MotoGP retornou ao Brasil pela primeira vez em mais de duas décadas, correndo em Goiânia após quase 40 anos. Mas essa volta acabou marcada pelo caos causado por problemas na pista.

A semana que antecedeu a realização do evento foi marcada por fortes chuvas em Goiânia, bem acima da média para o mês, o que levou a inúmeras dores de cabeça com o asfalto.

Tudo começou no sábado, com o surgimento de um buraco na pista na reta principal. Felizmente, este estava fora do traçado ideal, o que permitiu um reparo rápido para manter a realização da corrida sprint com um atraso de cerca de 90min.

Mas os problemas maiores vieram no domingo. Além das reclamações sobre as ondulações na curva 4, o asfalto nas curvas 10 e 11 estava se desfazendo, criando uma situação perigosa para os pilotos, já que as pedras soltas saíam voando, acertando-os com força.

Em meio aos problemas e críticas, o Governo de Goiás, a organização do GP e a FIM confirmaram que novas obras seriam feitas ao autódromo para evitar a repetição desse problema. Mas a duração da reforma já impactou o calendário do automobilismo brasileiro, com a Porsche Cup anunciando o adiamento de sua etapa, marcada para o fim de abril.

O Motorsport.com entrou em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer de Goiás, que confirmou em nota que as obras serão iniciadas nesta segunda-feira, (06), com previsão de três dias de duração. Para evitar que um caso como o da MotoGP se repita, o asfalto passará por um período de cura de 30 dias, o que manterá o autódromo fechado até aproximadamente 10 de maio.

Caso esse cronograma seja cumprido, isso não deve afetar as etapas da Stock Car e do Moto1000GP programadas para o Autódromo de Goiânia em 17 e 24 de maio, respectivamente.

Ao Motorsport.com, a organização do Moto1000GP afirmou que não foi informada pelo Governo de Goiás sobre potenciais atrasos na obra e que, no momento, mantém a data original da etapa.

Confira a íntegra da nota da Secretaria de Esportes e Lazer de Goiás

Após a realização do Grande Prêmio de Goiás MotoGP 2026, foram identificados pontos específicos do circuito com necessidade de reparos pontuais, principalmente devido a fatores climáticos.

Os trabalhos terão início nesta segunda-feira (6), com duração estimada de até três dias. Na sequência, será necessário um período de cura de até 30 dias da nova camada asfáltica aplicada nos trechos reparados.

O Autódromo estará plenamente apto para receber todas as competições previstas a partir do mês de maio.

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