O Governo de Goiás anunciou a previsão do impacto econômico multimilionário do GP do Brasil de MotoGP, que acontecerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, entre os dias 20 e 22 de março.

O governo goiano afirmou que a etapa brasileira da categoria rainha deve movimentar cerca de R$ 870 milhões na economia estadual, em alguns setores como hotelaria, comércio, alimentação e serviços.

Estima-se também a movimentação de R$ 130 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e Imposto Sobre Serviços (ISS).

Goiás também prevê que a capital deve atrair mais de 150 mil pessoas, entre turistas nacionais e internacionais. O impacto deve se estender também para a região Metropolitana de Goiânia, com a geração de pelo menos 4 mil empregos diretos e indiretos, além de fortalecer o turismo.

Investimentos estaduais para reforma

Para receber a MotoGP, o Governo de Goiás investiu R$ 250 milhões na reforma e modernização do Autódromo Internacional Ayrton Senna.

As intervenções incluem a modernização das arquibancadas e dos camarotes; a construção de uma nova torre de controle e do centro médico; a reconstrução e ampliação do paddock e da área técnica esportiva onde ficam boxes das equipes técnicas, além da reforma do setor de administração, bloco de apoio e dos depósitos de materiais, resíduos e óleo.

O circuito do Autódromo de Goiânia também foi modificado: o traçado de 3.835 metros foi integralmente refeito, ganhando uma largura maior (12 para 15 metros), com a ampliação em pontos estratégicos e modernização das áreas de escape. Além disso, um novo asfalto foi instalado.

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