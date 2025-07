Apenas 10 pilotos terminaram o GP da Alemanha de MotoGP, igualando o recorde de menor número de finalistas em uma corrida da categoria rainha desde o fim da era das 500cc.

Desde que a era MotoGP começou em 2002, apenas o GP da Austrália de 2011 terminou com tão poucos finalistas quanto a corrida de domingo em Sachsenring.

Mas o GP da Alemanha de 2025, com 18 pilotos largando, foi mais cansativo em termos percentuais do que a etapa australiana em 2011. Apenas 14 pilotos largaram naquela corrida em Phillip Island, depois que um número já reduzido de 17 pilotos perdeu mais três competidores. Jorge Lorenzo, Damian Cudlin e Ben Spies se retiraram do GP devido a acidentes no início do fim de semana.

Antes da mudança para MotoGP em 2002, no entanto, houve vários exemplos de menos finalistas em uma corrida na classe principal do campeonato mundial de motocicletas.

Apenas quatro pilotos completaram o GP da Alemanha Ocidental de 500cc em 1974. Essa corrida, realizada no tradicional circuito de Nurburgring-Nordschleife, contou com apenas sete pilotos titulares - e, presumivelmente, com alguns longos períodos de silêncio para os espectadores - quando o piloto da casa Edmund Czihak conquistou a vitória para a Yamaha.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Crash Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A maioria das oito retiradas no GP da Alemanha desse ano deste ano foi vítima da famosa primeira curva de Sachsenring, em uma sequência de acidentes no final da corrida. No entanto, o acidente de Pedro Acosta ocorreu na Curva 2 no início da disputa, e Miguel Oliveira também caiu em outro ponto da pista.

Entre as circunstâncias atenuantes para o baixo número de finalistas de hoje estava o fato de Joan Mir não ter cometido um erro de pilotagem no caminho para a caixa de brita da Curva 1. Em vez disso, ele foi atingido pela Trackhouse Aprilia de Ai Ogura, o que fez com que houvesse duas quedas em um único erro.

Outro fator foi o fato de essa corrida ter apresentado o menor número de pilotos iniciais em 2025. Enquanto o número normal de competidores em uma corrida de MotoGP este ano é de 22, havia quatro ausentes quando chegou o domingo na Alemanha.

Somkiat Chantra (acidente em treino particular) e Enea Bastianini (apendicite) se retiraram antes do fim de semana. Em seguida, em um sábado chuvoso, Maverick Viñales e Franco Morbidelli sofreram acidentes e foram forçados a se retirar do restante da etapa.

