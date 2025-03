A MotoGP chega à América do Sul neste fim de semana para mais uma edição do GP da Argentina, segunda etapa da temporada 2025, retornando ao calendário após o cancelamento da prova no ano passado.

Após uma movimentada etapa na Tailândia, Marc Márquez lidera a tabela da MotoGP, tendo feito a limpa no fim de semana em Chang. O hexacampeão tem 37 pontos contra 29 de seu irmão, Álex Márquez, uma das grandes surpresas da abertura do campeonato. Francesco Bagnaia é o terceiro, com 23. Franco Morbidelli é o quarto, com 18, apenas um a mais que Ai Ogura, o melhor não Ducati na classificação.

Na Moto2, temos Manuel González na liderança com 25 pontos, contra 20 de Aron Canet, atual vice-campeão. O australiano Senna Agius vem na terceira posição, com 16, logo à frente do brasileiro Diogo Moreira, com 13. Diogo, que anunciou na última semana uma parceria com a Yamaha para o fornecimento de motos de treinos.

Para fechar, na Moto3, temos um domínio espanhol e italiano. José Antonio Rueda lidera com 25 pontos, contra 20 e 16 de seus conterrâneos Álvaro Carpe e Adrián Fernández. Já os italianos Stefano Nepa e Mattelo Bertlle completam o top 5 com 13 e 11 cada.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Argentina:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 15h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 10h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 10h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 15h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 15h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 14h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 09h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 13h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 13h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 13h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 08h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 12h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 12h00 ESPN e Disney+

