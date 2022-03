Carregar reprodutor de áudio

A hora chegou! Três anos depois, a MotoGP volta a correr na América do Sul, com mais uma edição do GP da Argentina, etapa que foi cancelada em 2020 e 2021 por conta da pandemia e do grave incêndio que comprometeu parte das instalações do circuito de Termas de Río Hondo, localizado a cerca de 1.200 quilômetros da capital Buenos Aires.

Após um problemático GP na Indonésia, a MotoGP espera um final de semana mais tradicional, sem maiores complicações como a forte chuva que atrasou a largada em Mandalika e as fortes críticas aos pneus escolhidos pela Michelin para a etapa.

Uma dúvida que ainda resta para este fim de semana é o retorno (ou não) de Marc Márquez. Após uma queda violenta antes da corrida em Mandalika, a quarta da etapa, o hexacampeão voltou a sofrer com diplopia e passará por uma avaliação médica que determinará se o espanhol poderá correr ou não.

Com os resultados da Indonésia, o campeonato está embolado. Enea Bastianini, vencedor no Catar, segue na liderança com 30 pontos, dois a mais que Brad Binder, enquanto o campeão de 2021, Fabio Quartararo, é o terceiro com 27, graças à grande prova de recuperação há duas semanas. Vencedor em Mandalika, Miguel Oliveira é o quarto com 25 e Johann Zarco fecha o top 5 com 24.

O final de semana da MotoGP em Río Hondo contará ainda com a presença da Moto2 e Moto3, com o brasileiro Diogo Moreira buscando se recuperar na segunda categoria. Em Mandalika, Moreira sofreu com problemas na moto e precisou abandonar ainda no começo da prova, após uma ótima classificação, garantindo uma vaga na primeira fila.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h50 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 15h05 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 10h50 Star+ Treino Livre 4 Sábado 14h25 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 15h05 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 15h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 09h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 14h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 09h55 Star+ Classificação Sábado 13h30 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 13h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 09h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 13h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 09h Star+ Classificação Sábado 12h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 12h ESPN 4 e Star+

