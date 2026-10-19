GP da Austrália de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Phillip Island, com Moreira
Principal categoria do motociclismo mundial continua turnê pelo Oriente, depois da etapa da Indonésia
A MotoGP volta a acelerar, e neste fim de semana, a principal categoria do motociclismo mundial realiza sua despedida do mítico circuito de Phillip Island para mais uma edição do GP da Austrália, 18ª etapa da temporada 2026.
Horários da MotoGP na Austrália:
|MotoGP
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|Quinta-feira
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|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
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|Domingo
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Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
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|Quinta-feira
|19h50
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|Treino Livre 2
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|00h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|19h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|22h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|19h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|23h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|18h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|22h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Sábado
|21h00
|ESPN e Disney+
Com Adelaide assumindo o posto de GP da Austrália a partir de 2027, a MotoGP se despede de um dos circuitos favoritos de pilotos e fãs neste fim de semana, em meio a uma disputa intensa pelo título.
Jorge Martín e Marc Márquez chegam à Austrália novamente separados por apenas dois pontos, agora 355 a 353. Marco Bezzecchi segue em terceiro, com 309, enquanto Ai Ogura vem em quarto com 259 e Pedro Acosta fecha o top 5 com 258. Já Diogo Moreira é o 15º colocado, com 74 pontos, mesmo total de Fabio Quartararo.
Na Moto2, Manu González deixou Izan Guevara chegar. O atual vice-campeão tem 265,5 pontos contra 260 do rival, que venceu as três últimas corridas. Ivan Ortolà é o terceiro, com 191,5. Dani Holgado é o quarto com 170, enquanto David Alonso fecha o top 5 com 166.
Já na Moto3, Máximo Quiles é o campeão antecipado. O espanhol tem 351 pontos contra 217 de David Almansa. Brian Uriarte é o terceiro com 198, enquanto Álvaro Carpe tem 189 e Adrian Fernández 148, após o piloto da Leopard conseguir reverter sua desclassificação das seis primeiras corridas do ano devido ao uso de um motor adulterado.
BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +
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