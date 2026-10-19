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Principal categoria do motociclismo mundial continua turnê pelo Oriente, depois da etapa da Indonésia

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Australian flag

A MotoGP volta a acelerar, e neste fim de semana, a principal categoria do motociclismo mundial realiza sua despedida do mítico circuito de Phillip Island para mais uma edição do GP da Austrália, 18ª etapa da temporada 2026.

Leia também:

Horários da MotoGP na Austrália:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Quinta-feira 20h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 01h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sexta-feira 20h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 20h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 01h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 00h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 19h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 00h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 19h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 23h40 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 22h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 19h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Quinta-feira 23h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 18h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 22h45 ESPN e Disney+
  Corrida Sábado 21h00 ESPN e Disney+

Com Adelaide assumindo o posto de GP da Austrália a partir de 2027, a MotoGP se despede de um dos circuitos favoritos de pilotos e fãs neste fim de semana, em meio a uma disputa intensa pelo título.

Jorge Martín e Marc Márquez chegam à Austrália novamente separados por apenas dois pontos, agora 355 a 353. Marco Bezzecchi segue em terceiro, com 309, enquanto Ai Ogura vem em quarto com 259 e Pedro Acosta fecha o top 5 com 258. Já Diogo Moreira é o 15º colocado, com 74 pontos, mesmo total de Fabio Quartararo.

Na Moto2, Manu González deixou Izan Guevara chegar. O atual vice-campeão tem 265,5 pontos contra 260 do rival, que venceu as três últimas corridas. Ivan Ortolà é o terceiro, com 191,5. Dani Holgado é o quarto com 170, enquanto David Alonso fecha o top 5 com 166.

Já na Moto3, Máximo Quiles é o campeão antecipado. O espanhol tem 351 pontos contra 217 de David Almansa. Brian Uriarte é o terceiro com 198, enquanto Álvaro Carpe tem 189 e Adrian Fernández 148, após o piloto da Leopard conseguir reverter sua desclassificação das seis primeiras corridas do ano devido ao uso de um motor adulterado.

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

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