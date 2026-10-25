A despedida de Phillip Island como palco do GP da Austrália de MotoGP se dá da forma mais triste possível. A categoria foi obrigada a cancelar as três provas deste domingo devido às fortes chuvas e ao mau tempo, que inviabilizaram o deslocamento do helicóptero médico.

Considerado como o melhor circuito do calendário da MotoGP por pilotos e fãs, Phillip Island se despede da categoria sem a realização das provas previstas para este domingo (25).

Depois de anulada a disputa das corridas de Moto3 e Moto2, os promotores esperaram em vão que a meteorologia oferecesse uma janela de oportunidade, já não só para que o helicóptero médico pudesse voar na área do circuito, mas também em Melbourne, onde fica o hospital referência e que está a duas horas de carro, o que torna fundamental o transporte aéreo.

À medida que a corrida foi sendo adiada e se procurava uma nova hora, inicialmente marcada para as 16h30, hora local (02h30 horário de Brasília), não foi possível recuperar a visibilidade necessária, pelo que, finalmente, a organização tomou a decisão de cancelar a corrida de MotoGP.

"Existe uma limitação para o voo do helicóptero médico. Há mau tempo tanto em Melbourne como aqui; portanto, precisamos que as condições permitam operar nos dois locais. O helicóptero requer uma janela de cerca de 60 minutos tanto em Phillip Island como em Melbourne para que possamos dar início à corrida", informou o Diretor de Corrida, Graham Webber.

"Por motivos de segurança, devemos garantir que, perante qualquer imprevisto, estejamos cobertos e possamos transferir rapidamente um piloto para o hospital. Em alguns circuitos é possível utilizar a rede viária — por meio de uma ambulância, por exemplo —, mas, infelizmente, dado que o trajeto até ao hospital supera os 45 minutos, dependemos necessariamente do helicóptero. Em suma, estamos totalmente condicionados pelas condições meteorológicas", acrescentou.

Finalmente, às 15h35, hora local (01h35 em Brasília), a organização informou do cancelamento da corrida: "Devido à visibilidade limitada, que afeta a operacionalidade do helicóptero médico no GP da Austrália, a corrida de MotoGP foi cancelada", era o anúncio oficial.

Exibição atrás do carro de segurança

Passados quinze minutos das três da tarde, hora local, abriram-se os boxes para a MotoGP e os mecânicos se puseram a trabalhar nas motos, se preparando para a possibilidade de a corrida ir adiante.

Como isso não foi possível, foi proposto um tributo de despedida a Phillip Island, que deixa de ser o palco do GP da Austrália de MotoGP após 30 edições, dando lugar a um circuito de rua em Adelaide. Os pilotos guiaram as motos atrás do safety car como forma de despedida.

Jack Miller, ídolo local, foi o grande protagonista destas duas voltas de exibição, com uma moto completamente decorada para a sua última visita a Phillip Island, com manobras na reta debaixo de chuva e oferecendo aos fãs as suas luvas e botas.

Em termos desportivos, o cancelamento da prova faz com que os 25 pontos em jogo neste domingo não sejam disputados. Marc Márquez sai da Austrália líder do campeonato com 10 de vantagem para Jorge Martín, que abandonou a sprint do sábado após uma queda e uma fratura no punho direito.

"É uma pena que a corrida não tenha sido realizada, mas a segurança deve estar acima de tudo. No entanto, não é justo que Phillip Island tenha de se despedir com uma corrida cancelada", disse Márquez após a exibição. "Guardo grandes recordações deste circuito, a última a pole de ontem ou a vitória de 2024; guardarei sempre Phillip Island como um dos meus circuitos favoritos".

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