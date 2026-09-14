GP da Áustria de MotoGP: Horários e como assistir à etapa do Red Bull Ring, com Moreira e Granado
Categoria se encaminha para a reta final do campeonato
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images
A MotoGP retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de setembro, com o GP da Áustria no Red Bull Ring. A categoria principal será acompanhada da Moto2 e Moto3, além da última corrida que fecha o calendário da Baggers.
Após a etapa em Misano, Marc Márquez assumiu a liderança do campeonato ao empatar com Jorge Martín. O piloto da Ducati venceu cinco corridas, enquanto o #89 triunfou em apenas uma. Marco Bezzecchi aparece em terceiro, com 241 pontos, e Fabio Di Giannantonio com 223.
Na Moto2, Manuel González segue na liderança, tendo 232,5 pontos, uma boa distância para os 185 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro, com 149, enquanto David Alonso tem 139 e Dani Holgado fecha o top 5 com 137.
Já na Moto3, Máximo Quiles segue com uma boa folga na liderança, tendo somado 281 e vencido as duas últimas etapas. O espanhol está bem à frente dos 174 de David Almansa. Álvaro Carpe está em terceiro com 159. Brian Uriarte é o quarto com 154 e Marco Morelli é o quinto com 138.
Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a última etapa da temporada 2026. Archie McDonald chega na liderança, mas em uma disputa muito apertada contra Eric Granado - os pilotos estão separados por apenas sete pontos. Óscar Gutiérrez é o terceiro, com 148, enquanto Andrea Iannone tem 147 e Jake Lewis tem 99.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP em Aragón:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|
07h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h05
|-
|Classificação
|Sábado
|07h05
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|03h55
|ESPN e Disney+
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