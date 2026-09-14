A MotoGP retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de setembro, com o GP da Áustria no Red Bull Ring. A categoria principal será acompanhada da Moto2 e Moto3, além da última corrida que fecha o calendário da Baggers.

Após a etapa em Misano, Marc Márquez assumiu a liderança do campeonato ao empatar com Jorge Martín. O piloto da Ducati venceu cinco corridas, enquanto o #89 triunfou em apenas uma. Marco Bezzecchi aparece em terceiro, com 241 pontos, e Fabio Di Giannantonio com 223.

Na Moto2, Manuel González segue na liderança, tendo 232,5 pontos, uma boa distância para os 185 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro, com 149, enquanto David Alonso tem 139 e Dani Holgado fecha o top 5 com 137.

Já na Moto3, Máximo Quiles segue com uma boa folga na liderança, tendo somado 281 e vencido as duas últimas etapas. O espanhol está bem à frente dos 174 de David Almansa. Álvaro Carpe está em terceiro com 159. Brian Uriarte é o quarto com 154 e Marco Morelli é o quinto com 138.

Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a última etapa da temporada 2026. Archie McDonald chega na liderança, mas em uma disputa muito apertada contra Eric Granado - os pilotos estão separados por apenas sete pontos. Óscar Gutiérrez é o terceiro, com 148, enquanto Andrea Iannone tem 147 e Jake Lewis tem 99.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Aragón:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+ Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h40 - Treino Livre 2 Sexta-feira 12h05 - Classificação Sábado 07h05 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+ Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

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