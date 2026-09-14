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GP da Áustria de MotoGP: Horários e como assistir à etapa do Red Bull Ring, com Moreira e Granado

Categoria se encaminha para a reta final do campeonato

Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

A MotoGP retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de setembro, com o GP da Áustria no Red Bull Ring. A categoria principal será acompanhada da Moto2 e Moto3, além da última corrida que fecha o calendário da Baggers.

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Após a etapa em Misano, Marc Márquez assumiu a liderança do campeonato ao empatar com Jorge Martín. O piloto da Ducati venceu cinco corridas, enquanto o #89 triunfou em apenas uma. Marco Bezzecchi aparece em terceiro, com 241 pontos, e Fabio Di Giannantonio com 223.

Na Moto2, Manuel González segue na liderança, tendo 232,5 pontos, uma boa distância para os 185 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro, com 149, enquanto David Alonso tem 139 e Dani Holgado fecha o top 5 com 137.

Já na Moto3, Máximo Quiles segue com uma boa folga na liderança, tendo somado 281 e vencido as duas últimas etapas. O espanhol está bem à frente dos 174 de David Almansa. Álvaro Carpe está em terceiro com 159. Brian Uriarte é o quarto com 154 e Marco Morelli é o quinto com 138.

Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a última etapa da temporada 2026. Archie McDonald chega na liderança, mas em uma disputa muito apertada contra Eric Granado - os pilotos estão separados por apenas sete pontos. Óscar Gutiérrez é o terceiro, com 148, enquanto Andrea Iannone tem 147 e Jake Lewis tem 99.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Aragón:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira

07h40

 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 12h05 -
  Classificação Sábado 07h05 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

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