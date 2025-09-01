GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado
Principal categoria do motociclismo mundial chega na reta final de sua pernada europeia
A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, com o Circuito de Barcelona recebendo mais uma edição do GP da Catalunha, 15ª etapa da temporada 2025.
Na MotoGP, Marc Márquez chega buscando se aproximar cada vez mais do título. O espanhol da Ducati tem 455 pontos, contra 280 de seu irmão, Álex Márquez. Francesco Bagnaia segue em terceiro, com 228, e vê Marco Bezzecchi cada vez mais próximo. O italiano da Aprilia tem 197, enquanto Pedro Acosta fecha o top 5 com 164.
Na Moto2, o brasileiro Diogo Moreira busca manter o bom momento e se aproximar cada vez mais dos líderes. Manu González chega ainda na ponta com 204 pontos, contra 179 de Aron Canet e 173 de Diogo. Barry Baltus é o quarto com 147, enquanto Jake Dixon fecha o top 5 com 132.
Já na Moto3, o espanhol José António Rueda segue tranquilo na ponta, tendo 250 pontos contra 181 de Ángel Piqueras. O novato Maximo Quiles fecha o top 3 com 164.
Para fechar, a MotoE realiza neste fim de semana a antepenúltima etapa da temporada 2025. Mattia Casadei é o novo líder com 116 pontos, enquanto Lorenzo Baldassari tem 102 e Andrea Mantovani e Alessandro Zaccone estão empatados com 101. O brasileiro Eric Granado é o décimo com 59.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP na Catalunha:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|MotoE
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|03h30
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|07h35
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|11h20
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
