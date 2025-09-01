Todas as categorias

MotoGP GP da Catalunha

GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado

Principal categoria do motociclismo mundial chega na reta final de sua pernada europeia

Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, com o Circuito de Barcelona recebendo mais uma edição do GP da Catalunha, 15ª etapa da temporada 2025. 

Na MotoGP, Marc Márquez chega buscando se aproximar cada vez mais do título. O espanhol da Ducati tem 455 pontos, contra 280 de seu irmão, Álex Márquez. Francesco Bagnaia segue em terceiro, com 228, e vê Marco Bezzecchi cada vez mais próximo. O italiano da Aprilia tem 197, enquanto Pedro Acosta fecha o top 5 com 164.

Na Moto2, o brasileiro Diogo Moreira busca manter o bom momento e se aproximar cada vez mais dos líderes. Manu González chega ainda na ponta com 204 pontos, contra 179 de Aron Canet e 173 de Diogo. Barry Baltus é o quarto com 147, enquanto Jake Dixon fecha o top 5 com 132.

Já na Moto3, o espanhol José António Rueda segue tranquilo na ponta, tendo 250 pontos contra 181 de Ángel Piqueras. O novato Maximo Quiles fecha o top 3 com 164.

Para fechar, a MotoE realiza neste fim de semana a antepenúltima etapa da temporada 2025. Mattia Casadei é o novo líder com 116 pontos, enquanto Lorenzo Baldassari tem 102 e Andrea Mantovani e Alessandro Zaccone estão empatados com 101. O brasileiro Eric Granado é o décimo com 59.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Catalunha:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 07h35 ESPN e Disney+
  Classificação Sexta-feira 11h20 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 07h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Disney+

GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado

