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GP da Espanha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Jerez, com Diogo Moreira

Principal categoria do motociclismo mundial volta a correr após pausa de quase um mês

Redação Motorsport.com
Editado:
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto de: HRC

A MotoGP está de volta! Após uma pausa de quase um mês, a principal categoria do motociclismo mundial retoma as atividades da temporada 2026 iniciando seu percurso pelo Velho Continente, com o tradicional GP da Espanha em Jerez de la Frontera abrindo a perna europeia do calendário.

Leia também:

Com o adiamento do GP do Catar para novembro por conta dos conflitos no Oriente Médio, a MotoGP se viu em uma pausa de quase um mês após a etapa de Austin, enquanto o mercado de pilotos seguiu pegando fogo nos bastidores. Equipes e montadoras trabalharam incessantemente buscando melhorarem suas motos para esta parte do campeonato.

A grande dúvida que fica gira em torno da batalha Ducati x Aprilia. Em uma pista que é um reduto tradicional da Ducati, será que Marco Bezzecchi consegue enfileirar uma histórica sexta vitória consecutiva? Será que Jorge Martín consegue se colocar de vez como candidato ao título? E Marc Márquez? Consegue se recuperar?

Bezzecchi lidera o Mundial com 81 pontos, apenas quatro à frente de Martín, enquanto Pedro Acosta segue em terceiro na classificação, com 60, contra 50 de Fabio di Giannantonio, sendo o melhor piloto Ducati. Já Marc fecha o top 5 com 45. Olhando mais atrás, o brasileiro Diogo Moreira é o 16º colocado, com nove tentos já conquistados em suas três primeiras corridas como piloto da classe-rainha.

Na Moto2, temos Manu González na ponta com 39,5 pontos (devido à confusão no GP da Tailândia, com apenas metade da pontuação distribuída), contra 36 de Izan Guevara e 33 de Dani Holgado. Celestino Vietti (32) e Dani Muñoz (26) fecham o top 5.

Já na Moto3, Máximo Quiles vem dominando. Com uma vitória e dois segundos lugares, o jovem espanhol já construiu uma boa margem na liderança, tendo 65 pontos contra 42 de seu rival mais próximo, Álvaro Carpe. O argentino Valentín Perrone vem em terceiro com 38, contra 36 de Guido Pini e 32 de Marco Morelli.

O Motorsport.com acompanha todas as sessões da etapa de Jerez da MotoGP e traz a cobertura completa no site, nas redes sociais e no PódioCast

Horários da MotoGP na Espanha :

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Domingo 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+

MOTOGP DE VOLTA! Bezzecchi DOMINA? MÁRQUEZ se recupera? TUDO do GP da ESPANHA com HAMILTON RODRIGUES

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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