GP da Espanha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Jerez, com Diogo Moreira
Principal categoria do motociclismo mundial volta a correr após pausa de quase um mês
Luca Marini, Honda HRC
Foto de: HRC
A MotoGP está de volta! Após uma pausa de quase um mês, a principal categoria do motociclismo mundial retoma as atividades da temporada 2026 iniciando seu percurso pelo Velho Continente, com o tradicional GP da Espanha em Jerez de la Frontera abrindo a perna europeia do calendário.
Com o adiamento do GP do Catar para novembro por conta dos conflitos no Oriente Médio, a MotoGP se viu em uma pausa de quase um mês após a etapa de Austin, enquanto o mercado de pilotos seguiu pegando fogo nos bastidores. Equipes e montadoras trabalharam incessantemente buscando melhorarem suas motos para esta parte do campeonato.
A grande dúvida que fica gira em torno da batalha Ducati x Aprilia. Em uma pista que é um reduto tradicional da Ducati, será que Marco Bezzecchi consegue enfileirar uma histórica sexta vitória consecutiva? Será que Jorge Martín consegue se colocar de vez como candidato ao título? E Marc Márquez? Consegue se recuperar?
Bezzecchi lidera o Mundial com 81 pontos, apenas quatro à frente de Martín, enquanto Pedro Acosta segue em terceiro na classificação, com 60, contra 50 de Fabio di Giannantonio, sendo o melhor piloto Ducati. Já Marc fecha o top 5 com 45. Olhando mais atrás, o brasileiro Diogo Moreira é o 16º colocado, com nove tentos já conquistados em suas três primeiras corridas como piloto da classe-rainha.
Na Moto2, temos Manu González na ponta com 39,5 pontos (devido à confusão no GP da Tailândia, com apenas metade da pontuação distribuída), contra 36 de Izan Guevara e 33 de Dani Holgado. Celestino Vietti (32) e Dani Muñoz (26) fecham o top 5.
Já na Moto3, Máximo Quiles vem dominando. Com uma vitória e dois segundos lugares, o jovem espanhol já construiu uma boa margem na liderança, tendo 65 pontos contra 42 de seu rival mais próximo, Álvaro Carpe. O argentino Valentín Perrone vem em terceiro com 38, contra 36 de Guido Pini e 32 de Marco Morelli.
O Motorsport.com acompanha todas as sessões da etapa de Jerez da MotoGP e traz a cobertura completa no site, nas redes sociais e no PódioCast.
Horários da MotoGP na Espanha :
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Domingo
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
MOTOGP DE VOLTA! Bezzecchi DOMINA? MÁRQUEZ se recupera? TUDO do GP da ESPANHA com HAMILTON RODRIGUES
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