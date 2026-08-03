Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.

A MotoGP retorna neste fim de semana sob muita expectativa em torno da briga pelo título. Jorge Martín é o líder com 208 pontos, enquanto Ai Ogura é o vice com 194, seguido de perto por Marc Márquez com 190.

Um dos nomes sob os holofotes é Marco Bezzecchi. O ex-líder é agora o quarto colocado no campeonato após uma sequência desastrosa, com apenas 13 pontos marcados nas últimas quatro etapas. O italiano da Aprilia tem 186, com Fabio di Giannantonio em sua cola com 184.

Na Moto2, Manu González volta da pausa com uma boa vantagem no campeonato. O espanhol tem 195,5 pontos contra 144 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro com 136, enquanto David Alonso e Dani Holgado fecham o top 5 com 116 e 115, respectivamente.

Já na Moto3, Máximo Quiles navega tranquilo em busca do título. São 231 pontos para o espanhol, enquanto seu rival mais próximo, Brian Uriarte, tem 127. Álvaro Carpe está em terceiro logo atrás, com 126. Marco Morelli é o quarto, com 115 e David Almansa é o quinto com 109.

Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a quarta de seis etapas da temporada 2026. A Copa Harley é a única classe do Mundial que não tem um espanhol na liderança. O brasileiro Eric Granado está na frente com 111 pontos, apenas dois a mais que Óscar Gutiérrez. Archie McDonald está em terceiro com 97, contra 74 de Andrea Iannone e 71 de Jake Lewis.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Silverstone:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 07h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 12h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 06h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 10h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 09h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h30 ESPN e Disney+ Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h40 - Treino Livre 2 Sexta-feira 14h05 - Classificação Sábado 09h10 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 13h10 ESPN e Disney+ Corrida 2 Domingo 12h00 ESPN e Disney+