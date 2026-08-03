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Mundial chega à 12ª etapa de 22 da temporada 2026 no retorno da pausa de meio de ano

Redação Motorsport.com
Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.

Leia também:

A MotoGP retorna neste fim de semana sob muita expectativa em torno da briga pelo título. Jorge Martín é o líder com 208 pontos, enquanto Ai Ogura é o vice com 194, seguido de perto por Marc Márquez com 190.

Um dos nomes sob os holofotes é Marco Bezzecchi. O ex-líder é agora o quarto colocado no campeonato após uma sequência desastrosa, com apenas 13 pontos marcados nas últimas quatro etapas. O italiano da Aprilia tem 186, com Fabio di Giannantonio em sua cola com 184.

Na Moto2, Manu González volta da pausa com uma boa vantagem no campeonato. O espanhol tem 195,5 pontos contra 144 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro com 136, enquanto David Alonso e Dani Holgado fecham o top 5 com 116 e 115, respectivamente.

Já na Moto3, Máximo Quiles navega tranquilo em busca do título. São 231 pontos para o espanhol, enquanto seu rival mais próximo, Brian Uriarte, tem 127. Álvaro Carpe está em terceiro logo atrás, com 126. Marco Morelli é o quarto, com 115 e David Almansa é o quinto com 109.

Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a quarta de seis etapas da temporada 2026. A Copa Harley é a única classe do Mundial que não tem um espanhol na liderança. O brasileiro Eric Granado está na frente com 111 pontos, apenas dois a mais que Óscar Gutiérrez. Archie McDonald está em terceiro com 97, contra 74 de Andrea Iannone e 71 de Jake Lewis.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Silverstone:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 07h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 07h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 12h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 06h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 10h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 06h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 10h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 05h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 09h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 10h30 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 09h40 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 14h05 -
  Classificação Sábado 09h10 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 13h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 12h00 ESPN e Disney+

 

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