GP da Grã-Bretanha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Moreira e Granado
Mundial chega à 12ª etapa de 22 da temporada 2026 no retorno da pausa de meio de ano
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Ela está de volta! Após a pausa de meio de ano, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2026, visitando o mítico circuito de Silverstone para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, 12ª de 22 etapas da temporada 2026.
A MotoGP retorna neste fim de semana sob muita expectativa em torno da briga pelo título. Jorge Martín é o líder com 208 pontos, enquanto Ai Ogura é o vice com 194, seguido de perto por Marc Márquez com 190.
Um dos nomes sob os holofotes é Marco Bezzecchi. O ex-líder é agora o quarto colocado no campeonato após uma sequência desastrosa, com apenas 13 pontos marcados nas últimas quatro etapas. O italiano da Aprilia tem 186, com Fabio di Giannantonio em sua cola com 184.
Na Moto2, Manu González volta da pausa com uma boa vantagem no campeonato. O espanhol tem 195,5 pontos contra 144 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro com 136, enquanto David Alonso e Dani Holgado fecham o top 5 com 116 e 115, respectivamente.
Já na Moto3, Máximo Quiles navega tranquilo em busca do título. São 231 pontos para o espanhol, enquanto seu rival mais próximo, Brian Uriarte, tem 127. Álvaro Carpe está em terceiro logo atrás, com 126. Marco Morelli é o quarto, com 115 e David Almansa é o quinto com 109.
Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a quarta de seis etapas da temporada 2026. A Copa Harley é a única classe do Mundial que não tem um espanhol na liderança. O brasileiro Eric Granado está na frente com 111 pontos, apenas dois a mais que Óscar Gutiérrez. Archie McDonald está em terceiro com 97, contra 74 de Andrea Iannone e 71 de Jake Lewis.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP em Silverstone:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|12h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|10h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|09h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h30
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|09h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|14h05
|-
|Classificação
|Sábado
|09h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|13h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|12h00
|ESPN e Disney+
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