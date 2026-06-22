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GP da Holanda de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Assen, com Moreira e Granado

Mundial chega à 10ª etapa de 22 da temporada 2026 com mais uma visita à Catedral da Velocidade

Redação Motorsport.com
Editado:
Start action

A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, visita um de seus templos: a Catedral da Velocidade de Assen, para mais uma edição do GP da Holanda, 10ª etapa da temporada 2026.

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Apesar da suspensão, Marco Bezzecchi segue na liderança do campeonato, mas agora com uma vantagem bem menor. O italiano da Aprilia tem 180 pontos contra 152 do seu companheiro de equipe, Jorge Martín, enquanto Fabio di Giannantonio segue em terceiro, agora com 157.

Mas Marc Márquez surge agora em quarto com 140, tendo cortado 62 dos 102 pontos de vantagem que Bezzecchi tinha em apenas duas etapas. Ai Ogura é o novo quinto colocado com 134. Já Diogo Moreira está em 15º com 41.

Na Moto2, Manu González segue na liderança, chegando a 166,5 pontos, bem à frente do segundo colocado, Izán Guevara, com 115. Celestino Vietti é o terceiro com 109, seguido de perto por Senna Agius, com 107, enquanto David Alonso fecha o top 5 com 91.

Já na Moto3, Máximo Quiles segue tranquilo na ponta, com 186 pontos, 65 à frente do vice-líder, Álvaro Carpe. Em terceiro lugar vem o novato Brian Uriarte, com 92, tendo David Almansa em quarto com 89 e Marco Morelli em quinto com 86.

Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup retorna com a terceira etapa da temporada 2026. Enquanto Archie McDonald segue na liderança com 73 pontos, o norte-americano tem agora o brasileiro Eric Granado em sua cola com 70. Óscar Gutiérrez é o terceiro com 64.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Assen:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 07h40 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 12h10 -
  Classificação Sábado 07h05 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN e Disney+

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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