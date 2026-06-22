GP da Holanda de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Assen, com Moreira e Granado
Mundial chega à 10ª etapa de 22 da temporada 2026 com mais uma visita à Catedral da Velocidade
A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, visita um de seus templos: a Catedral da Velocidade de Assen, para mais uma edição do GP da Holanda, 10ª etapa da temporada 2026.
Apesar da suspensão, Marco Bezzecchi segue na liderança do campeonato, mas agora com uma vantagem bem menor. O italiano da Aprilia tem 180 pontos contra 152 do seu companheiro de equipe, Jorge Martín, enquanto Fabio di Giannantonio segue em terceiro, agora com 157.
Mas Marc Márquez surge agora em quarto com 140, tendo cortado 62 dos 102 pontos de vantagem que Bezzecchi tinha em apenas duas etapas. Ai Ogura é o novo quinto colocado com 134. Já Diogo Moreira está em 15º com 41.
Na Moto2, Manu González segue na liderança, chegando a 166,5 pontos, bem à frente do segundo colocado, Izán Guevara, com 115. Celestino Vietti é o terceiro com 109, seguido de perto por Senna Agius, com 107, enquanto David Alonso fecha o top 5 com 91.
Já na Moto3, Máximo Quiles segue tranquilo na ponta, com 186 pontos, 65 à frente do vice-líder, Álvaro Carpe. Em terceiro lugar vem o novato Brian Uriarte, com 92, tendo David Almansa em quarto com 89 e Marco Morelli em quinto com 86.
Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup retorna com a terceira etapa da temporada 2026. Enquanto Archie McDonald segue na liderança com 73 pontos, o norte-americano tem agora o brasileiro Eric Granado em sua cola com 70. Óscar Gutiérrez é o terceiro com 64.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP em Assen:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h40
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h10
|-
|Classificação
|Sábado
|07h05
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|10h30
|ESPN e Disney+
MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!
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