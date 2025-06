A MotoGP não para, e a principal categoria do motociclismo mundial volta a acelerar já neste fim de semana, visitando um dos templos do esporte a motor mundial: Assen, a Catedral da Velocidade, para mais uma edição do GP da Holanda.

Após mais um fim de semana dominante, em Mugello, Marc Márquez chega para a 10ª de 22 etapas da temporada 2025 com uma boa folga na liderança. O hexacampeão tem agora 270 pontos contra 230 de seu irmão mais novo, Álex Márquez. Já Francesco Bagnaia fica cada vez mais distante, e vê seu companheiro de Ducati a quase 3 GPs de distância. O bicampeão tem 160, 110 a menos que o espanhol.

Na sequência, a dupla da VR46 protagoniza uma boa disputa entre os primeiros que não estão lutando pelo título. Mesmo com um fim de semana ruim em Mugello, Franco Morbidelli somou pontos importantes e tem, no momento, 128. Mas agora ele vê Fabio di Giannantonio em sua cola, com 120. Mesmo com dois abandonos consecutivos, Johann Zarco segue sendo o melhor não-Ducati, em sexto, com 97, mas agora com Marco Bezzecchi logo atrás, com 94.

Na Moto2, Manu González voltou à liderança isolado após a vitória em Mugello. O espanhol tem agora 143 pontos, contra 134 de Áron Canet. O brasileiro Diogo Moreira segue em terceiro, com 103, nove à frente de Barry Baltus, enquanto Jake Dixon fecha o top 5 com 85.

Mesmo com duas corridas abaixo de sua média na temporada, José António Rueda segue na liderança da Moto3. O espanhol tem 162 pontos contra 106 do vice-líder, Ángel Piqueras e 105 de Álvaro Carpe. Joel Kelso é o quarto, com 93, enquanto Máximo Quiles já chega ao top 5 com 85, após dois segundos lugares e uma vitória nas últimas três etapas.

Pra fechar, a MotoE volta às pistas neste fim de semana, realizando a segunda de sete etapas da temporada 2025. E a expectativa gira em torno de um possível retorno de Eric Granado. O brasileiro segue se recuperando do forte acidente que sofreu em Le Mans, no início de maio. O impacto da moto contra o piloto resultou em uma fratura na tíbia direita.

Olhando para o campeonato, Mattia Casadei, campeão de 2023, chega a Assen na liderança. O italiano tem 36 pontos, contra 33 de Kevin Zannoni. Andrea Mantovani é o terceiro, com 29, enquanto Óscar Gutiérrez e Jordi Torres completam o top 5, empatados com 25 cada.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Holanda:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h35 ESPN e Disney+ Classificação Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Disney+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Disney+

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!