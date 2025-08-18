GP da Hungria de MotoGP: Horários e como assistir à estreia da etapa do Balaton Park, com Diogo Moreira e Eric Granado
Etapa retorna ao calendário após mais de três décadas, trocando o Hungaroring pelo novo circuito do Balaton Park
A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, visita um novo palco. Pela primeira vez desde 1992, o GP da Hungria está de volta ao calendário, com a visita inaugural ao circuito do Balaton Park.
O GP da Hungria retorna ao calendário após mais de três décadas de sua última aparição no Mundial. O país do Leste Europeu recebeu corridas em 1990 e 1992, ambas no Hungaroring, com vitórias de Mick Doohan e Eddie Lawson na classe principal.
Agora, o palco da vez é o Balaton Park, que recebeu o Mundial de Superbike no mês passado. O circuito, que fica a cerca de uma hora da capital Budapeste, tem uma extensão de 4.115 metros e 16 curvas, sendo 10 para a esquerda e seis para a direita. Nos últimos meses, diversos pilotos do Mundial fizeram testes na pista e levantaram ressalvas, em especial o fato dele ser muito travado.
Marc Márquez busca manter o ritmo de sua temporada histórica em busca do heptacampeonato da MotoGP. O espanhol soma impressionantes 418 pontos contra 276 de seu irmão, Álex Márquez. Francesco Bagnaia já está bem para trás, com 221, quase metade do total de seu companheiro de Ducati. O bicampeão inclusive já começa a ver Marco Bezzecchi em sua cola, com o piloto da Aprilia chegando aos 178. Fechando o top 5, um empate triplo, com Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio e Pedro Acosta tendo 144 cada.
Já na Moto2, Diogo Moreira quer manter o bom momento para seguir se aproximando dos líderes. Manu González segue na ponta, mas viu sua vantagem cair drasticamente com o abandono na Áustria. O espanhol tem 188 pontos contra 169 de Aron Canet, enquanto o brasileiro voltou à terceira posição com 153. Barry Baltus caiu para quarto com 143 enquanto Jake Dixon fecha o top 5 com 119.
Na Moto3, José António Rueda segue tranquilo na ponta. O espanhol tem 239 pontos contra 168 de Ángel Piqueras, que conseguiu reduzir um pouco a diferença com a vitória no Red Bull Ring. David Muñoz, Máximo Quiles e Álvaro Carpe também chegam ao Balaton Park empatados, com 139 pontos para cada.
Para fechar, a MotoE volta a correr neste fim de semana, realizando a quarta de sete etapas da temporada 2025. O brasileiro Eric Granado busca manter o bom momento em sua recuperação após o acidente sofrido em Le Mans, em abril. Eric foi ao pódio na última semana na Áustria com um terceiro lugar na primeira corrida. Ele tem agora 34 pontos, ocupando a 13ª posição na tabela. Andrea Mantovani é o líder com 88, contra 80 de Alessandro Zaccone. Lorenzo Baldassari fecha o top 3 com 69.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP na Hungria:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|MotoE
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|03h30
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|07h35
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|11h20
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
