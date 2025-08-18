A MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, visita um novo palco. Pela primeira vez desde 1992, o GP da Hungria está de volta ao calendário, com a visita inaugural ao circuito do Balaton Park.

O GP da Hungria retorna ao calendário após mais de três décadas de sua última aparição no Mundial. O país do Leste Europeu recebeu corridas em 1990 e 1992, ambas no Hungaroring, com vitórias de Mick Doohan e Eddie Lawson na classe principal.

Agora, o palco da vez é o Balaton Park, que recebeu o Mundial de Superbike no mês passado. O circuito, que fica a cerca de uma hora da capital Budapeste, tem uma extensão de 4.115 metros e 16 curvas, sendo 10 para a esquerda e seis para a direita. Nos últimos meses, diversos pilotos do Mundial fizeram testes na pista e levantaram ressalvas, em especial o fato dele ser muito travado.

Marc Márquez busca manter o ritmo de sua temporada histórica em busca do heptacampeonato da MotoGP. O espanhol soma impressionantes 418 pontos contra 276 de seu irmão, Álex Márquez. Francesco Bagnaia já está bem para trás, com 221, quase metade do total de seu companheiro de Ducati. O bicampeão inclusive já começa a ver Marco Bezzecchi em sua cola, com o piloto da Aprilia chegando aos 178. Fechando o top 5, um empate triplo, com Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio e Pedro Acosta tendo 144 cada.

Já na Moto2, Diogo Moreira quer manter o bom momento para seguir se aproximando dos líderes. Manu González segue na ponta, mas viu sua vantagem cair drasticamente com o abandono na Áustria. O espanhol tem 188 pontos contra 169 de Aron Canet, enquanto o brasileiro voltou à terceira posição com 153. Barry Baltus caiu para quarto com 143 enquanto Jake Dixon fecha o top 5 com 119.

Na Moto3, José António Rueda segue tranquilo na ponta. O espanhol tem 239 pontos contra 168 de Ángel Piqueras, que conseguiu reduzir um pouco a diferença com a vitória no Red Bull Ring. David Muñoz, Máximo Quiles e Álvaro Carpe também chegam ao Balaton Park empatados, com 139 pontos para cada.

Para fechar, a MotoE volta a correr neste fim de semana, realizando a quarta de sete etapas da temporada 2025. O brasileiro Eric Granado busca manter o bom momento em sua recuperação após o acidente sofrido em Le Mans, em abril. Eric foi ao pódio na última semana na Áustria com um terceiro lugar na primeira corrida. Ele tem agora 34 pontos, ocupando a 13ª posição na tabela. Andrea Mantovani é o líder com 88, contra 80 de Alessandro Zaccone. Lorenzo Baldassari fecha o top 3 com 69.

Horários da MotoGP na Hungria:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h35 ESPN e Disney+ Classificação Sexta-feira 11h20 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 07h10 ESPN e Disney+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Disney+

