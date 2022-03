Carregar reprodutor de áudio

Pode preparar o café! Após uma semana de pausa, a MotoGP retoma as atividades da temporada 2022 neste fim de semana com o GP da Indonésia, marcando a estreia oficial da categoria na pista de Mandalika, após uma passagem no mês passado durante a pré-temporada. A etapa marca ainda o retorno das maratonas de madrugada para o público brasileiro após dois anos.

Desde que a pandemia da Covid-19 começou no início de 2020, essa será a primeira passagem de uma categoria mundial do esporte a motor pela região mais a leste da Ásia e, com isso, horários noturnos para o público brasileiro.

A ação em Mandalika começa ainda na noite de quinta, no horário brasileiro, com a classificação acontecendo na noite de sexta para sábado e a corrida na noite de sábado para domingo.

A MotoGP volta a se reunir após uma impressionante vitória de Enea Bastianini no Catar, salvando a Ducati apesar do italiano usar a moto de 2021. A atenção estará voltada para uma delimitação melhor sobre quais montadoras devem se destacar em 2022.

Apesar de ser vista como a franca favorita, a Ducati teve problemas em Losail, abandonando metade das motos, enquanto a Honda teve performances distintas com Pol Espargaró e Marc Márquez. Já a Yamaha vem em busca de recuperação, após uma estreia tímida.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h50 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 04h05 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 23h50 Star+ Treino Livre 4 Sábado 03h25 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 04h05 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 04h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 03h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h55 Star+ Classificação Sábado 02h30 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 02h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 02h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h Star+ Classificação Sábado 01h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 01h ESPN 4 e Star+

