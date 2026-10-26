GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira
Após despedida melancólica de Phillip Island, principal categoria do motociclismo mundial encerra sua passagem pelo outro lado do mundo
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network
A MotoGP segue acelerando e, após o cancelamento das provas do GP da Austrália, a principal categoria do motociclismo mundial troca Phillip Island por Sepang, para mais uma edição do GP da Malásia.
Horários da MotoGP na Malásia:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|23h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sexta-feira
|23h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|04h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|04h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|21h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|02h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|01h00
|ESPN e Disney+
Contando apenas com o resultado da corrida sprint da Austrália, Marc Márquez chega a Sepang na liderança do campeonato, com 365 pontos contra 355 de Jorge Martín, que tentará disputar a etapa de Sepang após a fratura no punho direito.
Marco Bezzecchi é o terceiro, com 315, enquanto Pedro Acosta vem em quarto com 263 e Ai Ogura fecha o top 5 com 259. Já Diogo Moreira volta a ser o 14º, com 76 pontos.
Na Moto2 a situação segue igual, com Manu González tendo deixado Izan Guevara chegar. O atual vice-campeão tem 265,5 pontos contra 260 do rival, que venceu as três últimas corridas. Ivan Ortolà é o terceiro, com 191,5. Dani Holgado é o quarto com 170, enquanto David Alonso fecha o top 5 com 166.
Já na Moto3, Máximo Quiles é o campeão antecipado. O espanhol tem 351 pontos contra 217 de David Almansa. Brian Uriarte é o terceiro com 198, enquanto Álvaro Carpe tem 189 e Adrian Fernández 148, após o piloto da Leopard conseguir reverter sua desclassificação das seis primeiras corridas do ano devido ao uso de um motor adulterado.
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