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GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira

Após despedida melancólica de Phillip Island, principal categoria do motociclismo mundial encerra sua passagem pelo outro lado do mundo

Redação Motorsport.com
Editado:
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Asif Zubairi / Motorsport Network

A MotoGP segue acelerando e, após o cancelamento das provas do GP da Austrália, a principal categoria do motociclismo mundial troca Phillip Island por Sepang, para mais uma edição do GP da Malásia.

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Horários da MotoGP na Malásia:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Quinta-feira 23h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sexta-feira 23h10 ESPN e Disney+
Classificação Sexta-feira 23h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 04h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 04h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 22h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 03h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 22h25 ESPN e Disney+
  Classificação

Sábado

 02h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 02h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 22h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 02h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 21h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 02h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 01h00 ESPN e Disney+

Contando apenas com o resultado da corrida sprint da Austrália, Marc Márquez chega a Sepang na liderança do campeonato, com 365 pontos contra 355 de Jorge Martín, que tentará disputar a etapa de Sepang após a fratura no punho direito.

Marco Bezzecchi é o terceiro, com 315, enquanto Pedro Acosta vem em quarto com 263 e Ai Ogura fecha o top 5 com 259. Já Diogo Moreira volta a ser o 14º, com 76 pontos.

Na Moto2 a situação segue igual, com Manu González tendo deixado Izan Guevara chegar. O atual vice-campeão tem 265,5 pontos contra 260 do rival, que venceu as três últimas corridas. Ivan Ortolà é o terceiro, com 191,5. Dani Holgado é o quarto com 170, enquanto David Alonso fecha o top 5 com 166.

Já na Moto3, Máximo Quiles é o campeão antecipado. O espanhol tem 351 pontos contra 217 de David Almansa. Brian Uriarte é o terceiro com 198, enquanto Álvaro Carpe tem 189 e Adrian Fernández 148, após o piloto da Leopard conseguir reverter sua desclassificação das seis primeiras corridas do ano devido ao uso de um motor adulterado.

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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