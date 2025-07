Após um acidentado GP da Alemanha, a MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, retornando a Brno depois de cinco anos para mais uma edição do GP da República Tcheca, 12º etapa da temporada 2025 e última prova antes da pausa de verão da principal categoria do motociclismo mundial.

A última visita da MotoGP a Brno foi em 2020, com o circuito recebendo a terceira etapa de uma temporada muito afetada pela pandemia da Covid-19. Na ocasião, sem Márquez no grid, Brad Binder foi o vencedor com a KTM, à frente de Franco Morbidelli e Johann Zarco.

Agora, a grande história do retorno à Brno gira em torno do atual campeão. Jorge Martín deve voltar ao grid neste fim de semana, após mais um longo período afastado para se recuperar do grave acidente sofrido no GP do Catar. Com a novela com a Aprilia aparentemente encerrada, a dúvida que fica é: como o espanhol retorna?

Enquanto Martín retorna, outros três nomes ainda são dúvidas para o fim de semana: Somkiat Chantra, que se recupera de uma lesão sofrida fora da MotoGP; Maverick Viñales, que passou por uma cirurgia nesta segunda (14); Enea Bastianini, hospitalizado na última semana com uma apendicite.

Olhando para a tabela do Mundial, Marc Márquez é mais líder do que nunca. O hexacampeão chegou a 344 pontos com mais um final de semana perfeito, abrindo 83 de vantagem para seu irmão, Álex Márquez, que tem 261. Francesco Bagnaia já fica bem distante, com 192.

Em uma batalha particular da VR46, Fabio di Giannantonio é o quarto, com 142 pontos, contra 139 de Franco Morbidelli. Sexto colocado, com 130, Marco Bezzecchi é o melhor não-Ducati na classificação.

Na Moto2, Manu González respira mais tranquilo na ponta. Sua vantagem para Aron Canet subiu um pouco após a etapa da Alemanha, chegando a 172 pontos contra 163 do rival. Tendo abandonado no Sachsenring, Diogo Moreira segue em terceiro, mantendo os 128, tendo agora Jake Dixon e Barry Baltus bem mais próximos, com 114 cada.

Vale lembrar que, pelo acidente causado na etapa da Alemanha, Diogo terá que pagar uma punição em Brno, largando do pitlane.

Já na Moto3, José António Rueda segue tranquilamente na ponta. O espanhol tem 203 pontos contra 130 do rival mais próximo, Ángel Piqueras. Álvaro Carpe é o terceiro, na cola, com 129, enquanto Joel Kelso (110) e David Muñoz (107) completam o top 5.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Brno:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+

