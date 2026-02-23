Pular para o conteúdo principal

MotoGP GP da Tailândia

GP da Tailândia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de abertura da temporada 2026 e estreia de Diogo Moreira

Principal categoria do motociclismo mundial segue na Tailândia para a primeira de 22 etapas do campeonato, marcando a estreia oficial de Diogo Moreira

Redação Motorsport.com
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Chegou a hora! A MotoGP abre neste fim de semana a temporada 2026 com o GP da Tailândia, primeira de 22 etapas do campeonato deste ano, marcando a estreia oficial de Diogo Moreira na classe rainha.

Leia também:

Após uma pré-temporada muito movimentada, o paddock segue em Buriram nesta semana para a abertura oficial do campeonato, abrindo o último ano do regulamento atual, com as motos 1000cc.

A expectativa é alta, tanto pelo que vai acontecer na pista como também pelo que pode ocorrer fora dela. Devemos ter uma forte movimentação de mercado para 2027 já nos próximos dias, que prometem colocar ainda mais fogo para as disputas.

Para os brasileiros, o destaque fica com a estreia de Diogo Moreira. Após oito dias de testes entre Malásia e Tailândia, ele está pronto para sua primeira corrida como piloto da LCR Honda.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com!

Horários da MotoGP na Tailândia:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 00h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 05h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 00h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 00h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 05h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 05h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 23h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 04h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-Feira 23h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 03h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Quinta-feira 23h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 03h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sexta-feira 22h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 02h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 02h00 ESPN e Disney+

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

