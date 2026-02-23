GP da Tailândia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de abertura da temporada 2026 e estreia de Diogo Moreira
Principal categoria do motociclismo mundial segue na Tailândia para a primeira de 22 etapas do campeonato, marcando a estreia oficial de Diogo Moreira
Chegou a hora! A MotoGP abre neste fim de semana a temporada 2026 com o GP da Tailândia, primeira de 22 etapas do campeonato deste ano, marcando a estreia oficial de Diogo Moreira na classe rainha.
Após uma pré-temporada muito movimentada, o paddock segue em Buriram nesta semana para a abertura oficial do campeonato, abrindo o último ano do regulamento atual, com as motos 1000cc.
A expectativa é alta, tanto pelo que vai acontecer na pista como também pelo que pode ocorrer fora dela. Devemos ter uma forte movimentação de mercado para 2027 já nos próximos dias, que prometem colocar ainda mais fogo para as disputas.
Para os brasileiros, o destaque fica com a estreia de Diogo Moreira. Após oito dias de testes entre Malásia e Tailândia, ele está pronto para sua primeira corrida como piloto da LCR Honda.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com!
Horários da MotoGP na Tailândia:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|00h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|05h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|00h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|00h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|05h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|05h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|04h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-Feira
|23h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|03h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|23h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|03h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|02h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|02h00
|ESPN e Disney+
