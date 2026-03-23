Após uma passagem conturbada pelo Brasil, a MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, visita o Circuito das Américas, em Austin, para mais uma edição do GP das Américas, terceira etapa da temporada 2026.

Com os resultados do fim de semana em Goiânia, Marco Bezzecchi assumiu a liderança do Mundial de Pilotos com 56 pontos e, em uma dobradinha da Aprilia, vê seu companheiro de equipe, Jorge Martín em segundo com 45. Com 42, Pedro Acosta caiu para terceiro na classificação, enquanto Fabio di Giannantonio segue sendo o melhor piloto Ducati em quarto com 37, mas tendo Marc Márquez em quinto com 34. Já Diogo Moreira é o 15º, com seis.

Na Moto2, Dani Holgado lidera com 33 pontos, contra 28,5 de Manu González. Em um top 5 100% espanhol, Dani Muñoz é o terceiro com 24, à frente de Izan Guevara com 20 e Álex Escrig, com 15.

Já na Moto3, temos Máximo Quilles na frente com 45 pontos, contra 28 do argentino Marco Morelli. O indonésio Veda Pratama é o terceiro com 27, à frente de Álvaro Carpe e David Almansa, com 26 e 25, respectivamente.

E, para fechar, o fim de semana em Austin traz ainda a etapa inaugural da Harley-Davidson Bagger World Cup, nova classe da programação do Mundial de Motovelocidade que traz as icônicas motos da marca americana ao paddock. Serão sete etapas com duas corridas cada, sendo uma no sábado e uma no domingo.

Após perder seu assento na MotoE com o fim da categoria, Eric Granado ganhou uma nova casa na Bagger. Ele correrá pela equipe Joe Rascal Racing, em um grid com nove motos confirmadas até aqui.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Austin:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 17h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 12h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 12h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 17h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 17h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 16h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 11h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 15h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 15h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 15h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 10h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 14h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 14h00 ESPN e Disney+ Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 18h25 ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 18h10 ESPN e Disney+ Corrida 2 Sábado 11h45 ESPN e Disney+

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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