GP das Américas de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Austin, com Moreira e a estreia de Eric Granado
Fim de semana da terceira etapa da temporada 2026 traz a estreia da Harley-Davidson Bagger World Cup, nova classe do Mundial, que terá Eric Granado no grid
Após uma passagem conturbada pelo Brasil, a MotoGP segue acelerando e, neste fim de semana, visita o Circuito das Américas, em Austin, para mais uma edição do GP das Américas, terceira etapa da temporada 2026.
Com os resultados do fim de semana em Goiânia, Marco Bezzecchi assumiu a liderança do Mundial de Pilotos com 56 pontos e, em uma dobradinha da Aprilia, vê seu companheiro de equipe, Jorge Martín em segundo com 45. Com 42, Pedro Acosta caiu para terceiro na classificação, enquanto Fabio di Giannantonio segue sendo o melhor piloto Ducati em quarto com 37, mas tendo Marc Márquez em quinto com 34. Já Diogo Moreira é o 15º, com seis.
Na Moto2, Dani Holgado lidera com 33 pontos, contra 28,5 de Manu González. Em um top 5 100% espanhol, Dani Muñoz é o terceiro com 24, à frente de Izan Guevara com 20 e Álex Escrig, com 15.
Já na Moto3, temos Máximo Quilles na frente com 45 pontos, contra 28 do argentino Marco Morelli. O indonésio Veda Pratama é o terceiro com 27, à frente de Álvaro Carpe e David Almansa, com 26 e 25, respectivamente.
E, para fechar, o fim de semana em Austin traz ainda a etapa inaugural da Harley-Davidson Bagger World Cup, nova classe da programação do Mundial de Motovelocidade que traz as icônicas motos da marca americana ao paddock. Serão sete etapas com duas corridas cada, sendo uma no sábado e uma no domingo.
Após perder seu assento na MotoE com o fim da categoria, Eric Granado ganhou uma nova casa na Bagger. Ele correrá pela equipe Joe Rascal Racing, em um grid com nove motos confirmadas até aqui.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP em Austin:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|17h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|12h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|12h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|17h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|17h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|11h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|15h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|15h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|11h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|15h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|10h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|14h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|14h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Classificação
|Sexta-feira
|18h25
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|18h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Sábado
|11h45
|ESPN e Disney+
JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+
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