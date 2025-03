Após uma semana de pausa, a MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, com o GP das Américas, terceira etapa da temporada 2025. E a passagem pelo Circuito das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, promete ser muito importante para o campeonato.

Companheiros de Ducati, Marc Márquez e Francesco Bagnaia chegam ao Texas em situações totalmente opostas. O hexacampeão reina soberano na temporada até aqui, vencendo as quatro corridas disputadas. Já Pecco vive um começo de campeonato apagado. Mesmo com três top 3, o bicampeão ainda não conseguiu andar perto de Márquez.

E, para completar, neste fim de semana, a MotoGP visita um dos circuitos favoritos de Márquez. Desde a entrada da prova no calendário em 2013 (com o cancelamento em 2020 por conta da pandemia da Covid-19), o espanhol soma sete vitórias em onze edições. Já Pecco tem apenas um pódio no Circuito das Américas, com um terceiro lugar em 2021.

Até aqui, Márquez soma 100% dos pontos disputados no campeonato. O hexacampeão tem 74, contra 58 do segundo colocado, seu irmão, Álex Márquez, que vive um início de temporada surpreendente. O piloto da Gresini foi segundo em todas as provas feitas até aqui. Bagnaia vem em terceiro, com 43, apenas sete pontos à frente de Franco Morbidelli. Com 25, Johann Zarco completa o top 5, surpreendendo neste começo de ano com a Honda.

Na Moto2, a liderança é de outro espanhol. Manuel González está na ponta com 45 pontos, 11 à frente do americano Jake Dixon. Visto como favorito ao título em 2025, Aron Canet é o terceiro, com 33. Marcos Ramírez (22) e Senna Agius (19) completam o top 5. Com o abandono na etapa anterior, na Argentina, o brasileiro Diogo Moreira é o décimo, com 13.

Já na Moto3 a batalha Espanha x Itália continua. José Antonio Rueda lidera com 41 pontos, contra 36 de Adrián Fernández e 29 de Ángel Piqueras. O italiano Matteo Bertelle é o quarto com 24 e Álvaro Carpe fecha o top 5 com 20.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Austin:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 17h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 12h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 12h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 17h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 16h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 16h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 11h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 15h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 14h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 15h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 10h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 14h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 13h00 ESPN e Disney+

