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GP de Aragón de MotoGP: Horários e como assistir à etapa do MotorLand, com Moreira e Granado

Mundial chega à 13ª etapa de 22 da temporada 2026, enquanto Bagger chega ao penúltimo fim de semana com o brasileiro na liderança

Redação Motorsport.com
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing

A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, visitando mais uma vez a Espanha para o GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026.

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Após uma etapa dominante em Silverstone, a Aprilia chega a Aragón ocupando o top 3 da classificação do Mundial: Jorge Martín é o líder com 240 pontos, contra 209 de Marco Bezzecchi e 203 de Ai Ogura. Melhor piloto Ducati, Marc Márquez é o quarto com 200, apenas um à frente de Fabio di Giannantonio. Já o brasileiro Diogo Moreira é 0 15º com 54.

Na Moto2, Manuel González segue na liderança, tendo 197,5 pontos, uma boa distância para os 155 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro, com 136, enquanto Ivan Ortolà tem 133,5 e Dani Holgado fecha o top 5 com 128.

Já na Moto3, Máximo Quiles segue com uma boa folga na liderança enquanto seu retorno ainda não é confirmado. O espanhol tem 231 pontos, bem à frente dos 146 de Álvaro Carpe. David Almansa está em terceiro com 134. Brian Uriarte é o quarto com 127 e Marco Morelli é o quinto com 115.

Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a penúltima etapa da temporada 2026. Eric Granado chega na liderança, mas em uma disputa muito apertada. O brasileiro tem 147 pontos, contra 142 de Archie McDonald. Óscar Gutiérrez é o terceiro, com 128, enquanto Andrea Iannone tem 97 e Jake Lewis tem 188.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Aragón:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1  Sexta-feira 05h45 ESPN e Disney+
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+
Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+
Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+
Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+
Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 08h40 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+
         
Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+
  Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+
  Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+
  Classificação Sábado 07h45 ESPN e Disney+
  Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+
         
Bagger World Cup Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão
  Treino Livre 1 Sexta-feira 07h05 -
  Treino Livre 2 Sexta-feira 11h25 -
  Classificação Sábado 07h10 ESPN e Disney+
  Corrida 1 Sábado 11h10 ESPN e Disney+
  Corrida 2 Domingo 03h55 ESPN e Disney+

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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