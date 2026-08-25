GP de Aragón de MotoGP: Horários e como assistir à etapa do MotorLand, com Moreira e Granado
Mundial chega à 13ª etapa de 22 da temporada 2026, enquanto Bagger chega ao penúltimo fim de semana com o brasileiro na liderança
A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, visitando mais uma vez a Espanha para o GP de Aragón, 13ª etapa da temporada 2026.
Após uma etapa dominante em Silverstone, a Aprilia chega a Aragón ocupando o top 3 da classificação do Mundial: Jorge Martín é o líder com 240 pontos, contra 209 de Marco Bezzecchi e 203 de Ai Ogura. Melhor piloto Ducati, Marc Márquez é o quarto com 200, apenas um à frente de Fabio di Giannantonio. Já o brasileiro Diogo Moreira é 0 15º com 54.
Na Moto2, Manuel González segue na liderança, tendo 197,5 pontos, uma boa distância para os 155 de Izan Guevara. Senna Agius é o terceiro, com 136, enquanto Ivan Ortolà tem 133,5 e Dani Holgado fecha o top 5 com 128.
Já na Moto3, Máximo Quiles segue com uma boa folga na liderança enquanto seu retorno ainda não é confirmado. O espanhol tem 231 pontos, bem à frente dos 146 de Álvaro Carpe. David Almansa está em terceiro com 134. Brian Uriarte é o quarto com 127 e Marco Morelli é o quinto com 115.
Para fechar, a Harley-Davidson Bagger World Cup realiza a penúltima etapa da temporada 2026. Eric Granado chega na liderança, mas em uma disputa muito apertada. O brasileiro tem 147 pontos, contra 142 de Archie McDonald. Óscar Gutiérrez é o terceiro, com 128, enquanto Andrea Iannone tem 97 e Jake Lewis tem 188.
Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.
Horários da MotoGP em Aragón:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|05h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|05h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|10h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|09h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2, Moto3 e Bagger World Cup:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|09h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|04h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|08h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|04h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|08h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|03h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|06h00
|ESPN e Disney+
|Bagger World Cup
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h05
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h25
|-
|Classificação
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|11h10
|ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|03h55
|ESPN e Disney+
Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
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