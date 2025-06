GP de Aragón de MotoGP: Horários e como assistir à etapa

Após uma semana de pausa, a MotoGP volta a correr no próximo fim de semana, com o GP de Aragón marcando a segunda visita da principal categoria do motociclismo mundial à Espanha na temporada 2025.

A oitava de 22 etapas marca o início do segundo terço da temporada 2025, e a briga pelo título parece cada vez mais focada entre os irmãos Márquez. Marc segue na liderança com 196 pontos, contra 172 de Álex. Francesco Bagnaia vai perdendo força na disputa e deixando os dois escaparem. O bicampeão, que está a duas etapas sem pontuar, segue com 124, 72 a menos que o companheiro de equipe.

Fora da briga pelo título, Franco Morbidelli é o quarto colocado, com 98. Em grande fase, Johann Zarco é o melhor não-Ducati em quinto, com 97. Fabio Di Giannantonio é o sexto, com 88.

Na Moto2, o abandono de Manu González colocou fogo na disputa. O espanhol segue na liderança, mesmo sem pontuar em Silverstone, mas, com 111 pontos, ele vê agora seu maior rival, Áron Canet, na cola, com 108. Jake Dixon vem em terceiro, com 82. Barry Baltus segue em quarto, com 73, enquanto Diogo Moreira colou no belga após o P2 na última etapa. O brasileiro vem em quinto, com 70.

Por outro lado, na Moto3, José António Rueda vem em uma temporada dominante. O espanhol tem 141 pontos contra 87 de Ángel Piqueras. Joel Kelso é o terceiro, com 77. Álvaro Carpe é o quarto, com 69 e Taiyo Furusato fecha o top 5 com 62.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Aragón:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 057h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Disney+

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN DIZ QUERER SAIR: APRILIA 'BATE O PÉ'! Que será de ACOSTA? Quartararo, TRACKHOUSE, Arena Cross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!