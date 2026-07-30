GP de Austin da F1 pode ter ação inédita em conjunto com MotoGP
Marcas envolvidas com o campeonato de motos são favoráveis ao evento, por mais que ele aconteça no mesmo fim de semana do GP da Austrália em Phillip Island
Um fim de semana conjunto entre Fórmula 1 e MotoGP é o sonho de muitos fãs de esporte a motor. E a chance disso acontecer está mais próxima do que nunca, mas não da forma que o público pensa.
Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, a Liberty Media, dona de ambos os campeonatos, está trabalhando na possibilidade de colocar a MotoGP e seus protótipos na pista em uma exibição que deve ocorrer durante o próximo GP dos Estados Unidos de F1, programado para o final de outubro no Circuito das Américas, em Austin.
A ideia é que as motos deem algumas voltas no circuito em algum momento do fim de semana, para que o público presente possa se familiarizar com elas.
O fato de a prova coincidir com o GP da Austrália de MotoGP — a última edição a ser realizada no mítico circuito de Phillip Island — significaria que os pilotos titulares não poderiam comandar o espetáculo com as motos, conhecidas como “MotoGP Show Bikes”; ou seja, versões de competição do ano em curso ou dos anos anteriores.
Pilotos de MotoGP em Austin durante o último GP dos Estados Unidos
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Inicialmente, foi avaliada a possibilidade de que fossem pilotos históricos ligados a cada equipe ou marca, embora esses detalhes ainda estejam por definir.
Os responsáveis pela área de promoção da MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG - antiga Dorna) já iniciaram um diálogo com as fabricantes sobre essa ação de marketing, que se insere no plano de expansão e penetração da MotoGP nos Estados Unidos.
Equipes apoiam a iniciativa
Neste momento, também não está claro quem arcará com os custos do transporte das motos e das pessoas necessárias para colocá-las em funcionamento.
Até agora, a maioria das equipes dispunha de motos esportivas decoradas no estilo das da MotoGP, que eram enviadas para os eventos promocionais. No entanto, o novo acordo assinado com a promotora do campeonato estabelece uma série de compromissos que as marcas devem cumprir. Entre eles está a disponibilidade de protótipos da MotoGP em condições de funcionamento.
Enquanto se aguarda que MotoGP SEG e equipes cheguem a um acordo sobre os detalhes, ambas as partes consideram essa iniciativa muito atraente, devido ao interesse comum em fazer o possível para conquistar fãs nos Estados Unidos, uma das metas estabelecidas pela categoria.
A aquisição da Dorna, promotora da MotoGP, pela Liberty Media, fez com que muitos começassem a sonhar com a ideia de realizar dois GPs das respectivas categorias no mesmo fim de semana. O Motorsport.com apurou que a conversa chegou a ocorrer entre os executivos, mas que não há nada concreto no curto prazo.
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