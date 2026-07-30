Um fim de semana conjunto entre Fórmula 1 e MotoGP é o sonho de muitos fãs de esporte a motor. E a chance disso acontecer está mais próxima do que nunca, mas não da forma que o público pensa.

Segundo informações obtidas pelo Motorsport.com, a Liberty Media, dona de ambos os campeonatos, está trabalhando na possibilidade de colocar a MotoGP e seus protótipos na pista em uma exibição que deve ocorrer durante o próximo GP dos Estados Unidos de F1, programado para o final de outubro no Circuito das Américas, em Austin.

A ideia é que as motos deem algumas voltas no circuito em algum momento do fim de semana, para que o público presente possa se familiarizar com elas.

O fato de a prova coincidir com o GP da Austrália de MotoGP — a última edição a ser realizada no mítico circuito de Phillip Island — significaria que os pilotos titulares não poderiam comandar o espetáculo com as motos, conhecidas como “MotoGP Show Bikes”; ou seja, versões de competição do ano em curso ou dos anos anteriores.

Pilotos de MotoGP em Austin durante o último GP dos Estados Unidos Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Inicialmente, foi avaliada a possibilidade de que fossem pilotos históricos ligados a cada equipe ou marca, embora esses detalhes ainda estejam por definir.

Os responsáveis pela área de promoção da MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG - antiga Dorna) já iniciaram um diálogo com as fabricantes sobre essa ação de marketing, que se insere no plano de expansão e penetração da MotoGP nos Estados Unidos.

Equipes apoiam a iniciativa

Neste momento, também não está claro quem arcará com os custos do transporte das motos e das pessoas necessárias para colocá-las em funcionamento.

Até agora, a maioria das equipes dispunha de motos esportivas decoradas no estilo das da MotoGP, que eram enviadas para os eventos promocionais. No entanto, o novo acordo assinado com a promotora do campeonato estabelece uma série de compromissos que as marcas devem cumprir. Entre eles está a disponibilidade de protótipos da MotoGP em condições de funcionamento.

Enquanto se aguarda que MotoGP SEG e equipes cheguem a um acordo sobre os detalhes, ambas as partes consideram essa iniciativa muito atraente, devido ao interesse comum em fazer o possível para conquistar fãs nos Estados Unidos, uma das metas estabelecidas pela categoria.

A aquisição da Dorna, promotora da MotoGP, pela Liberty Media, fez com que muitos começassem a sonhar com a ideia de realizar dois GPs das respectivas categorias no mesmo fim de semana. O Motorsport.com apurou que a conversa chegou a ocorrer entre os executivos, mas que não há nada concreto no curto prazo.

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