GP de Portugal de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Portimão, com match point de Márquez e Moreira
Mundial de Motovelocidade retorna à Europa para as duas etapas finais da temporada 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP volta a acelerar e retorna à Europa neste fim de semana. O GP de Portugal, em Portimão, é a penúltima etapa da temporada 2026 e traz o segundo match point de Marc Márquez, que pode conquistar o oitavo título da classe-rainha e o décimo no Mundial de Motovelocidade.
Horários da MotoGP em Portugal:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|07h45
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
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|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|06h50
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|11h05
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|10h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|08h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|06h00
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h15
|ESPN e Disney+
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|09h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h00
|ESPN e Disney+
A MotoGP retorna à Europa podendo coroar seu campeão já neste fim de semana. Apenas três pilotos seguem vivos na briga pelo título. Marc Márquez é o líder com 431 pontos, enquanto Jorge Martín é o segundo com 371 e Marco Bezzecchi fecha o top 3 com 357.
Com 60 pontos de vantagem para Martín e 74 a mais que Bezzecchi com 74 em jogo nos dois últimos finais de semana do ano (Portimão e Valência), Marc tem a chance de conquistar o décimo título mundial já na sprint do sábado. Para isso, basta fazer dois pontos a mais que o espanhol da Aprilia na prova curta.
Pedro Acosta é o quarto colocado, com 309 pontos, enquanto Ai Ogura fecha o top 5 com 294. O brasileiro Diogo Moreira é o 15º na tabela de classificação, com 78, sendo a segunda melhor Honda do Mundial, atrás de Luca Marini, em 13º com 117.
Já na Moto2, Manu González volta a respirar na liderança. O espanhol tem 286,5 pontos contra 273 de Izan Guevara, sendo os únicos ainda vivos na briga pelo título. Ivan Ortolà é o terceiro com 219,5, enquanto Dani Holgado tem 215 e David Alonso fecha o top 5 com 204.
A Moto3 entra na reta final com o título decidido. Máximo Quiles é o campeão com 392 pontos. Com 253, David Almansa lidera a briga pelo vice, que pode ser decidido já neste fim de semana, com Álvaro Carpe em terceiro com 216 e Brian Uriarte é o quarto com 207, sendo os únicos ainda na disputa.
MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!
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