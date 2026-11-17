A MotoGP volta a acelerar e retorna à Europa neste fim de semana. O GP de Portugal, em Portimão, é a penúltima etapa da temporada 2026 e traz o segundo match point de Marc Márquez, que pode conquistar o oitavo título da classe-rainha e o décimo no Mundial de Motovelocidade.

Horários da MotoGP em Portugal:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h45 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 07h10 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Disney+ Corrida Sprint Sábado 12h00 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 10h00 ESPN e Disney+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 06h25 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 10h40 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 08h15 ESPN e Disney+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 06h00 ESPN e Disney+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h15 ESPN e Disney+ Treino Livre 3 Sábado 05h40 ESPN e Disney+ Classificação Sábado 09h45 ESPN e Disney+ Corrida Domingo 07h00 ESPN e Disney+

A MotoGP retorna à Europa podendo coroar seu campeão já neste fim de semana. Apenas três pilotos seguem vivos na briga pelo título. Marc Márquez é o líder com 431 pontos, enquanto Jorge Martín é o segundo com 371 e Marco Bezzecchi fecha o top 3 com 357.

Com 60 pontos de vantagem para Martín e 74 a mais que Bezzecchi com 74 em jogo nos dois últimos finais de semana do ano (Portimão e Valência), Marc tem a chance de conquistar o décimo título mundial já na sprint do sábado. Para isso, basta fazer dois pontos a mais que o espanhol da Aprilia na prova curta.

Pedro Acosta é o quarto colocado, com 309 pontos, enquanto Ai Ogura fecha o top 5 com 294. O brasileiro Diogo Moreira é o 15º na tabela de classificação, com 78, sendo a segunda melhor Honda do Mundial, atrás de Luca Marini, em 13º com 117.

Já na Moto2, Manu González volta a respirar na liderança. O espanhol tem 286,5 pontos contra 273 de Izan Guevara, sendo os únicos ainda vivos na briga pelo título. Ivan Ortolà é o terceiro com 219,5, enquanto Dani Holgado tem 215 e David Alonso fecha o top 5 com 204.

A Moto3 entra na reta final com o título decidido. Máximo Quiles é o campeão com 392 pontos. Com 253, David Almansa lidera a briga pelo vice, que pode ser decidido já neste fim de semana, com Álvaro Carpe em terceiro com 216 e Brian Uriarte é o quarto com 207, sendo os únicos ainda na disputa.

MATCH POINT de MÁRQUEZ em Portugal! Vem aí o 10º TÍTULO? A ETERNA TRETA entre LORENZO, ROSSI E MARC!

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