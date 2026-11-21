GP de Portugal de MotoGP: Horários e como assistir ao domingo de corridas em Portimão
Após queda na sprint, Marc Márquez tem nova chance de confirmar o décimo título mundial na corrida principal deste domingo
Início da corrida
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP encerra neste domingo (22) as atividades do GP de Portugal, em Portimão, com a disputa da corrida principal, válida pela penúltima etapa da temporada 2026.
Marc Márquez chega ao domingo com mais uma oportunidade de confirmar o título mundial. O espanhol da Ducati poderia ter garantido a conquista ainda no sábado (21), mas sofreu uma queda na penúltima volta da sprint e abandonou a disputa, adiando a decisão do campeonato.
Marco Bezzecchi, da Aprilia, venceu a prova curta, seguido por Raúl Fernández e Álex Márquez. O brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda, também abandonou a corrida após enfrentar problemas com sua moto.
A corrida principal da MotoGP está marcada para as 10h, no horário de Brasília, e terá 25 voltas no Autódromo Internacional do Algarve. O domingo também contará com as provas da Moto2 e Moto3.
Horários da MotoGP em Portugal:
|
MotoGP
|
Dia
|
Horário (Brasília)
|
Transmissão
|
Treino Livre 3
|
Sábado
|
07h10
|
ESPN e Disney+
|
Classificação
|
Sábado
|
07h50
|
ESPN e Disney+
|
Corrida Sprint
|
Sábado
|
11h30*
|
ESPN e Disney+
|
Corrida
|
Domingo
|
10h00
|
ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|
Moto2
|
Dia
|
Horário (Brasília)
|
Transmissão
|
Treino Livre 3
|
Sábado
|
06h25
|
ESPN e Disney+
|
Classificação
|
Sábado
|
10h40
|
ESPN e Disney+
|
Corrida
|
Domingo
|
08h15
|
ESPN e Disney+
|
Moto3
|
Dia
|
Horário (Brasília)
|
Transmissão
|
Treino Livre 3
|
Sábado
|
05h40
|
ESPN e Disney+
|
Classificação
|
Sábado
|
09h45
|
ESPN e Disney+
|
Corrida
|
Domingo
|
07h00
|
ESPN e Disney+
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