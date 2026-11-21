GP de Portugal de MotoGP: Horários e como assistir ao sábado de quali e sprint em Portimão
Marc Márquez pode confirmar o décimo título mundial neste sábado caso faça dois pontos a mais que Jorge Martín
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A MotoGP segue acelerando e, neste sábado, dá continuidade às atividades do GP de Portugal, em Portimão, com a classificação e a corrida sprint.
Horários da MotoGP em Portugal:
|MotoGP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h10
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|07h50
|ESPN e Disney+
|Corrida Sprint
|Sábado
|12h00
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|10h00
|ESPN e Disney+
Horários da Moto2 e Moto3:
|Moto2
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|06h25
|ESPN e Disney+
|Classificação
|
Sábado
|10h40
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|08h15
|ESPN e Disney+
|Moto3
|Sessão
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 3
|Sábado
|05h40
|ESPN e Disney+
|Classificação
|Sábado
|09h45
|ESPN e Disney+
|Corrida
|Domingo
|07h00
|ESPN e Disney+
Apenas três pilotos seguem vivos na briga pelo título. Marc Márquez é o líder com 431 pontos, enquanto Jorge Martín é o segundo com 371 e Marco Bezzecchi fecha o top 3 com 357.
Com 60 pontos de vantagem para Martín e 74 a mais que Bezzecchi com 74 em jogo nos dois últimos finais de semana do ano (Portimão e Valência), Marc tem a chance de conquistar o décimo título mundial já na sprint do sábado. Para isso, basta fazer dois pontos a mais que o espanhol da Aprilia na prova curta.
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